«Монреаль» принимает «Коламбус» в матче регулярного чемпионате НХЛ (1:3, середина третьего периода). На 13-й минуте счет открыл защитник гостей Владислав Гавриков. Россиянин забросил пятую шайбу в сезоне. Всего на его счету 12 (5+7) очков в 52 матчах.

Short side, right in. Vladislav Gavrikov had eyes on it. pic.twitter.com/JWWhFxLBQL