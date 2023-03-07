Гавриков забросил дебютную шайбу за «Лос-Анджелес»

Российский защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» — 1:1.

Хоккеист отличился на 14-й минуте второго периода. Эта шайба стала для него дебютной за новую команду.

Гавриков забросил четвертую шайбу в сезоне-2022/23. Всего на счету 27-летнего защитника 11 (4+7) очков в 55 матчах.