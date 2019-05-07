Защитник "Коламбуса" Владислав Гавриков вызван в сборную России. Национальная команда готовится к чемпионату мира, который пройдет в городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая.

Напомним, сегодня "Блю Джэкетс" выбыл из Кубка Стэнли, проиграв "Бостону".

⚡Защитник Владислав Гавриков вызван в национальную сборную#снамироссия – Хоккей России (@russiahockey) 7 мая 2019 г.

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