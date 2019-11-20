Гавриков рассказал о своем худшем матче в нынешнем сезоне

Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков рассказал, какой матч в нынешнем сезон он считает худшим для себя.

— Были у вас плохие матчи в этом сезоне?

— Трижды я заканчивал с показателем полезности «минус 2», но, пожалуй, действительно могу поставить себе в вину встречу против «Эдмонтона». Чувствовал себя не в лучшей форме.

— Почему?

— Непонятно. Просто получалось меньше, чем обычно. Да и соперник сильный, много владел шайбой. Допустил несколько ошибок, устал. Восстанавливаться не успевал и допускал еще больше ошибок. Да вообще в тот день все были не в своей тарелке. (Алексей Шевченко)

Полностью интервью Владислава Гаврикова — здесь.