Гавриков рассказал, как ему удалось договориться со СКА о переходе в «Коламбус»

Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков дал большое интервью «СЭ», в котором в числе прочего рассказал, как проходили его переговоры со СКА об отъезде в НХЛ.

— Слышал, после вылета СКА в полуфинале Кубка Гагарина пошли на разговор с Романом Ротенбергом, попросили найти возможность отпустить?

— Там больше была работа агентов. Единственное — «Коламбус» на меня вышел и спросил, готов ли я приехать. Ответил, что готов, но еще действует контракт со СКА, и все будет не так просто сделать. Они сказали: «Хорошо, мы будем думать». Дальше пошла работа агентов. И — да, Роман Борисович пошел навстречу. Получается, коллективными усилиями нашли решение, как это можно сделать.

— Были ведь опасения, что СКА может заартачиться.

— Скорее я понимал, что может случиться так: клуб не сможет найти юридического решения, чтобы это сделать, не потеряв на меня права в КХЛ. Я понимал их ситуацию, потому что права на игрока — это ценный актив, никто не хочет ими разбрасываться. Было бы логично, если бы они сказали: «Мы не можем, потому что теряем права». Я бы их понял. Тем более что еще ничего не было известно с локаутом в НХЛ. Но мне пошли навстречу и смогли все сделать.

— «Коламбус» на вас еще по ходу сезона вышел?

— Они (Ярмо Кекяляйнен. — Прим. И.Р.) приезжали ко мне в Питер, следили за мной, разговаривали, знали, что у меня последний год контракта. Но такого, чтобы конкретно говорили: «Вылетаешь — сразу приезжай», не было. И я об этом не думал, потому что мы боролись за Кубок. А когда идет плей-офф, все серьезно, нет мыслей о чем-то другом. В результате они позвонили на следующий день после нашего вылета. (Игорь Рабинер)

Полностью интервью Гаврикова здесь