Гавриков рассказал, что он чувствовал после первого гола в НХЛ

Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков рассказал о своих чувствах после первого гола в НХЛ. Он забросил шайбу в ворота «Сент-Луиса» (3:2 ОТ).

— Наконец-то, вы забили в НХЛ. Но над тем, как праздновать голы, нужно еще поработать.

— А ведь никогда не ждешь, что именно сейчас забьешь. В том моменте шайба отскочила удобно, а когда все случилось, то в голове были совсем другие мысли. И среди них уж точно не было — как же мне отпраздновать гол.

— А какие мысли были?

— Только радость. Но осознание того, что я открыл счет своим голам, появилось чуть позже, когда увидел радость фанатов, услышал поздравление партнеров. (Алексей Шевченко)

Полностью интервью Владислава Гаврикова — здесь.