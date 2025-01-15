Гавриков: «На Рождество были в гостях у Панарина в Нью-Йорке»

Российский защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков рассказал о том, как провел католическое Рождество.

«Мы с семьей были в Нью-Йорке у Темы Панарина в гостях. Отлично провели три дня: отдохнули, перезагрузились. Не так часто видимся, поэтому здорово, что удалось вместе провести время. Мы уже пару лет назад отмечали вместе Рождество: у них тогда только сын родился, а у нас была только дочка, теперь детей стало в два раза больше», — сказал Гавриков «ВсеПроСпорт».

В текущем сезоне НХЛ Гавриков провел 41 матч, где набрал 16 (2+14) очков.