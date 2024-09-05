Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

5 сентября, 23:20

Гавриков рассказал, что будет учитывать при подписании нового контракта с командой НХЛ

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник «Лос-Анджелес» Владислав Гавриков рассказал, что при заключении нового контракта в НХЛ будет учитывать, способна ли команда побороться за Кубок Стэнли.

«Для меня, наверное, в приоритете в плане выбора команды будет и то, претендует ли она на Кубок Стэнли. Тут не все упирается в место для жилья, нужно, чтобы совпало несколько факторов. Но время еще есть, можно посмотреть, подумать», — приводит ТАСС слова Гаврикова.

Хоккеист также заявил, что если играть и не надеяться завоевать Кубок Стэнли, то лучше вообще не выходить на лед.

В прошлом сезоне «Лос-Анджелес» проиграл «Эдмонтону» в первом раунде плей-офф со счетом 1-4 в серии. Контракт 28-летнего россиянина с командой рассчитан до лета следующего года.

Источник: ТАСС
Владислав Гавриков
Хоккей
НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
Читайте также
Штаб Тутберидзе поможет Парсеговой выплатить долг перед академией Плющенко
Даниил Медведев подвел итоги выступления на US Open-2024
Трамп заявил о своем замешательстве по поводу заявления Путина о поддержке Харрис
Карпин отказался сдавать матч Вьетнаму, против России выйдет вратарь, родившийся в Москве. Что происходит в сборной России
Пенсионерка рассказала об избиении отцом Алисы Тепляковой на детской площадке
СМИ рассказали о причинах гибели пассажиров при крушении яхты у Сицилии
Популярное видео
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Новости
RSS RSS
Все новости