Гавриков признан второй звездой матча с «Ванкувером»

Читать «СЭ» в

Защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (2:4).

28-летний россиянин отметился заброшенной шайбой. Первой звездой признан защитник «Кэнакс» Куинн Хьюз, набравший 2 (1+1) очка. Третья звезда — форвард «Ванкувера» Джейк Дебраск, забивший один гол.

В текущем сезоне Гавриков провел 15 матчей, в которых набрал 6 (1+5) очков.