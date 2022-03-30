Гавриков признан второй звездой «Коламбус» — «Айлендерс», Варламов — третьей
Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Коламбус» — «Айлендерс» (3:4).
Третьей звездой встречи признан российский голкипер «Айлендерс» Семен Варламов. Он отразил 42 из 45 бросков по своим воротам.
Второй звездой стал российский защитник «Блю Джэкетс» Владислав Гавриков. 26-летний россиянин оформил дубль.
Возглавил тройку нападающий «Айлендерс» Брок Нельсон, набравший 2 (1+1) очка.
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|24
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|37
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|В
|П
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|98
|2
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|64
|40
|24
|84
|3
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|36
|29
|81
|4
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|66
|38
|28
|80
|5
|Даллас
|64
|36
|28
|75
|6
|Виннипег
|67
|32
|35
|74
|7
|Чикаго
|67
|24
|43
|58
|8
|Аризона
|66
|20
|46
|45
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|65
|40
|25
|88
|2
|Лос-Анджелес
|68
|36
|32
|81
|3
|Эдмонтон
|67
|37
|30
|79
|4
|Вегас
|68
|36
|32
|76
|5
|Ванкувер
|68
|32
|36
|73
|6
|Сан-Хосе
|65
|29
|36
|66
|7
|Анахайм
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Результаты / календарь
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3.04
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|30.03
|02:00
|
Бостон – Торонто
|- : -
|30.03
|02:00
|
Коламбус – Айлендерс
|- : -
|30.03
|02:00
|
Питтсбург – Рейнджерс
|- : -
|30.03
|02:00
|
Тампа-Бэй – Каролина
|- : -
|30.03
|02:00
|
Флорида – Монреаль
|- : -
|30.03
|03:00
|
Миннесота – Филадельфия
|- : -
|30.03
|03:00
|
Нэшвилл – Оттава
|- : -
|30.03
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|
Калгари – Колорадо
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Анахайм – Даллас
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Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|66
|98
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|67
|96
|
|
Джонни Годро
Калгари
|65
|90
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|67
|48
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|60
|48
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|66
|44
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|45
|2.07
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|31
|2.08
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|43
|2.11
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