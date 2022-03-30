Гавриков признан второй звездой «Коламбус» — «Айлендерс», Варламов — третьей

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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Коламбус» — «Айлендерс» (3:4).

Третьей звездой встречи признан российский голкипер «Айлендерс» Семен Варламов. Он отразил 42 из 45 бросков по своим воротам.

Второй звездой стал российский защитник «Блю Джэкетс» Владислав Гавриков. 26-летний россиянин оформил дубль.

Возглавил тройку нападающий «Айлендерс» Брок Нельсон, набравший 2 (1+1) очка.