Гавриков признан первой звездой матча «Лос-Анджелеса» с «Сиэтлом»

Защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков стал первой звездой матча против «Сиэтла» (6:5) в регулярном чемпионате НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

29-летний россиянин отметился двумя результативными передачами. На его счету теперь 30 (5+25) очков в 81 матче текущего сезона.

Второй звездой игры признали форварда «Кингз» Адриана Кемпе, который набрал 2 (1+1) очка. Третьей звездой стал защитник «Сиэтла» Вилле Оттавайнен, отличившийся голевой передачей.