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Сегодня, 04:41

Гавриков покинул лед после попадания шайбы в голову

Гавриков покинул лед после попадания шайбы в голову
Евгений Козинов
Корреспондент

Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины».

В середине первого периода 26-летнему россиянину в голову попала шайба. Игрок упал на лед и после оказания помощи отправился в раздевалку.

В этом сезоне Гавриков сыграл в 50 матчах и набрал 23 (2+21) очка.

Владислав Гавриков
Хоккей
НХЛ
Коламбус Блю Джэкетс
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 51 36 15 76
2 Рейнджерс 51 33 18 71
3 Питтсбург 53 31 22 70
4 Вашингтон 53 28 25 65
5 Коламбус 52 27 25 55
6 Айлендерс 47 19 28 46
7 Нью-Джерси 51 18 33 41
8 Филадельфия 51 15 36 40
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 52 35 17 75
2 Тампа-Бэй 50 33 17 72
3 Торонто 51 33 18 70
4 Бостон 51 30 21 64
5 Детройт 52 23 29 52
6 Оттава 50 19 31 43
7 Баффало 52 16 36 40
8 Монреаль 52 12 40 31
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 51 37 14 78
2 Сент-Луис 50 30 20 66
3 Миннесота 49 31 18 65
4 Нэшвилл 52 30 22 64
5 Даллас 51 28 23 59
6 Виннипег 51 22 29 53
7 Чикаго 52 18 34 44
8 Аризона 51 13 38 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 50 30 20 66
2 Вегас 51 29 22 62
3 Лос-Анджелес 51 27 24 61
4 Эдмонтон 51 28 23 59
5 Анахайм 53 25 28 59
6 Ванкувер 53 25 28 56
7 Сан-Хосе 51 23 28 52
8 Сиэтл 54 16 38 37
Результаты / календарь
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2.03
3.03
26.02 03:00
Каролина – Коламбус
 4 : 0
26.02 04:00
Сент-Луис – Баффало
 - : -
26.02 04:30
Чикаго – Нью-Джерси
 - : -
26.02 05:00
Колорадо – Виннипег
 - : -
26.02 05:30
Аризона – Вегас
 - : -
26.02 06:00
Анахайм – Лос-Анджелес
 - : -
26.02 20:30
Филадельфия – Вашингтон
 - : -
26.02 20:30
Флорида – Эдмонтон
 - : -
26.02 23:00
Питтсбург – Рейнджерс
- : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 52 74
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 51 73
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 50 73
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 48 36
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 51 35
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 51 34
И КН
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 19 1.97
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 33 1.98
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 40 2.07
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