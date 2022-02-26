Гавриков покинул лед после попадания шайбы в голову

Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины».

В середине первого периода 26-летнему россиянину в голову попала шайба. Игрок упал на лед и после оказания помощи отправился в раздевалку.

В этом сезоне Гавриков сыграл в 50 матчах и набрал 23 (2+21) очка.