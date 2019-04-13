Гавриков подписал двухлетний контракт с "Коламбусом"

Защитник Владислав Гавриков перешел в "Коламбус". Как сообщает официальный сайт клуба, 23-летний россиянин подписал с "Блю Джэкетс" двухлетний контракт.

В сезоне-2018/19 Гавриков провел в составе СКА 60 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 20 (5+15) очков. В плей-офф на его счету один гол в 18 играх.



Гавриков защищал цвета СКА с 2017 года, а до этого три сезона провел в составе "Локомотива". В общей сложности на его счету в КХЛ 222 игры и 49 (16+33) очка. В 2015 году "Коламбус" выбрал его на драфте под общим 159-м номером.

В составе сборной России Гавриков завоевал золото Олимпиады-2018 и бронзу чемпионата мира-2017.

В этом сезоне цвета "Коламбуса" защищают два россиянина - нападающий Артемий Панарин и вратарь Сергей Бобровский, лучший в регулярном чемпионате по количеству матчей на ноль (9).