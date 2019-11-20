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Гавриков отметил, что игрокам «Коламбуса» объясняют, как вести себя в соцсетях

12:40
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Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков заявил, что клуб ведет с игроками разъяснительную работу по поводу того, как вести себя в социальных сетях.

— Instagram вы свой забросили совсем.

— Я веду, просто не готов делать по пять «сторис» в день и выкладывать постоянно фотографии. Других дел много. Кстати, по поводу Instagram и вообще социальных сетей. У нас в клубе столько собраний на этот счет! Что можно писать, что нельзя. Объясняют по поводу того, как общаться с болельщиками, напоминают, что какой-то неосторожный комментарий может спровоцировать скандал. Да и вообще очень много собраний на разные темы. Иногда и не понимаешь, зачем об этом вообще говорят — все ведь понятно.

— Например?

— О том, что алкоголь и наркотики — может стать проблемой. Думаешь, ну тут-то все ясно, зачем напоминать. (Алексей Шевченко)

Полностью интервью Владислава Гаврикова — здесь.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/reviews/bolshoe-intervyu-zaschitnika-vladislava-gavrikova-o-pervyh-vpechatleniyah-ot-igry-v-nhl-za-kolambus-1612327/

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