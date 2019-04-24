Защитник "Коламбуса" Владислав Гавриков не принял участие в сегодняшней тренировке команды. Как сообщает в своем Твиттере журналист Джефф Свобода, он улаживал вопросы с переездом.
Как уточняет другой журналист Брайан Хеджер, об этом заявил главный тренер команды Джон Торторелла. Участие игрока в первом матче против "Бостона" во втором раунде плей-офф остается под вопросом и зависит от решения тренера.
Напомним, Гавриков присоединился к "Коламбусу" 13 апреля, подписав двухлетний контракт. "Блю Джэкетс" вышли во второй раунд плей-офф, победив "Тампу" с общим счетом 4-0.
В сезоне-2018/19 23-летний Гавриков выступал за СКА. Он провел 60 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 20 (5+15) очков. В плей-офф на его счету один гол в 18 играх.
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