Защитник "Коламбуса" Владислав Гавриков не принял участие в сегодняшней тренировке команды. Как сообщает в своем Твиттере журналист Джефф Свобода, он улаживал вопросы с переездом.

Newly signed #CBJ defenseman Vladislav Gavrikov did not practice Tuesday because he was dealing with an immigration issue.



Remains to be seen when or if he'll enter Jackets lineup this postseason. – Jeff Svoboda (@JacketsInsider) 24 апреля 2019 г.

Как уточняет другой журналист Брайан Хеджер, об этом заявил главный тренер команды Джон Торторелла. Участие игрока в первом матче против "Бостона" во втором раунде плей-офф остается под вопросом и зависит от решения тренера.

Tortorella said the immigration issue with Gavrikov should be taken care of befoew Game 1, so whether he plays or not will be strictly a coach decision. #CBJ – Brian Hedger (@BrianHedger) 24 апреля 2019 г.

Напомним, Гавриков присоединился к "Коламбусу" 13 апреля, подписав двухлетний контракт. "Блю Джэкетс" вышли во второй раунд плей-офф, победив "Тампу" с общим счетом 4-0.

В сезоне-2018/19 23-летний Гавриков выступал за СКА. Он провел 60 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 20 (5+15) очков. В плей-офф на его счету один гол в 18 играх.

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