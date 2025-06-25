Хоккей
25 июня, 10:51

Гавриков и Проворов вошли в топ-12 рейтинга свободных агентов по версии Sportsnet

Сергей Ярошенко
Иван Проворов.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Портал Sportsnet представил рейтинг игроков НХЛ, которые с 1 июля 2025 года получат статус неограниченно свободных агентов.

В список вошли защитники Владислав Гавриков из «Лос-Анджелеса» (8-е место) и Иван Проворов из «Коламбуса» (11-е).

Лидером рейтинга стал нападающий «Торонто» Митч Марнер.

Рейтинг лучших игроков НХЛ, которые станут неограниченно свободными агентами от Sportnet:

1. Митч Марнер («Торонто»).

2. Сэм Беннетт («Флорида»).

3. Николай Элерс («Виннипег»).

4. Джон Таварес («Торонто»).

5. Аарон Экблад («Флорида»).

6. Брэд Маршан («Флорида»).

7. Брок Босер («Ванкувер»).

8. Владислав Гавриков («Лос-Анджелес»).

9. Микаэль Гранлунд («Даллас»).

10. Пьюс Сутер («Ванкувер»).

11. Иван Проворов («Коламбус»).

12. Патрик Кейн («Детройт»).

Ранее в топ-12 аналогичного рейтинга от издания The Score вошли 3 российских защитника: Владислав Гавриков (2-е), Иван Проворов (6-е) и Дмитрий Орлов из «Каролины» (11-е). Также на 23-е место издание поставило нападающего «Лос-Анджелеса» Андрея Кузьменко.

Владислав Гавриков
Иван Проворов
  Скорее всего Гавра
28.06.2025

    28.06.2025

  • Kiril1Yrich

    тут вопрос в потолке а не в желании...беннет уже объявил про 8 лет на параде, между экбладом и маршандом наверняка выберут маршанда,может, кстати фло подберут кого-то из наших защей вместо экблада?

    27.06.2025

  • Сергей

    Маршан в интервью уже заявил, что хочет остаться в "Флориде". Беннет тоже не захочет уходить.

    25.06.2025

    • Плющев поздравил Могильного с включением в Зал хоккейной славы: «Он давно заслужил этого»

    Фетисов — о включении Могильного в Зал славы: «Достойный член золотого пантеона современного хоккея»
