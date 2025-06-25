Гавриков и Проворов вошли в топ-12 рейтинга свободных агентов по версии Sportsnet

Портал Sportsnet представил рейтинг игроков НХЛ, которые с 1 июля 2025 года получат статус неограниченно свободных агентов.

В список вошли защитники Владислав Гавриков из «Лос-Анджелеса» (8-е место) и Иван Проворов из «Коламбуса» (11-е).

Лидером рейтинга стал нападающий «Торонто» Митч Марнер.

Рейтинг лучших игроков НХЛ, которые станут неограниченно свободными агентами от Sportnet:

1. Митч Марнер («Торонто»).

2. Сэм Беннетт («Флорида»).

3. Николай Элерс («Виннипег»).

4. Джон Таварес («Торонто»).

5. Аарон Экблад («Флорида»).

6. Брэд Маршан («Флорида»).

7. Брок Босер («Ванкувер»).

8. Владислав Гавриков («Лос-Анджелес»).

9. Микаэль Гранлунд («Даллас»).

10. Пьюс Сутер («Ванкувер»).

11. Иван Проворов («Коламбус»).

12. Патрик Кейн («Детройт»).

Ранее в топ-12 аналогичного рейтинга от издания The Score вошли 3 российских защитника: Владислав Гавриков (2-е), Иван Проворов (6-е) и Дмитрий Орлов из «Каролины» (11-е). Также на 23-е место издание поставило нападающего «Лос-Анджелеса» Андрея Кузьменко.