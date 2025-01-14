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Милан-2026

14 января, 23:59

Гавриков: «Будет здорово, если Россия будет на Олимпиаде. То, что Кучеров там не был — нонсенс»

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Защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков поделился мнением о шансах сборной России сыграть на Олимпиаде-2026.

«Посмотрим. Здесь сложно загадывать. Как будет информация, так будем смотреть. Будет здорово, если мы поедем. Некоторые ребята, такие, как Кучеров, ни разу не ездили на Олимпиаду. Для меня это вообще нонсенс. Но в таком мире живем. Олимпиада с НХЛ — это будет круто. Лучшие против лучших. Это знаковое событие. Хочется верить, что в моей карьере такое будет», — сказал Гавриков в беседе с корреспондентом «ВсеПроСпорт».

Источник: «ВсеПроСпорт»
Владислав Гавриков
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 43 28 15 61
2 Нью-Джерси 45 26 19 56
3 Каролина 44 26 18 55
4 Коламбус 43 20 23 46
5 Питтсбург 45 18 27 44
6 Филадельфия 44 19 25 43
7 Рейнджерс 42 20 22 42
8 Айлендерс 42 17 25 41
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 44 27 17 56
2 Флорида 44 25 19 53
3 Тампа-Бэй 41 23 18 49
4 Бостон 45 21 24 47
5 Оттава 42 21 21 45
6 Детройт 42 20 22 44
7 Монреаль 42 20 22 44
8 Баффало 43 16 27 37
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 44 29 15 61
2 Миннесота 44 27 17 58
3 Даллас 42 27 15 55
4 Колорадо 44 26 18 53
5 Сент-Луис 44 20 24 44
6 Юта 42 18 24 43
7 Нэшвилл 42 13 29 33
8 Чикаго 44 14 30 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 43 29 14 61
2 Эдмонтон 43 27 16 57
3 Лос-Анджелес 41 24 17 53
4 Калгари 42 21 21 49
5 Ванкувер 42 19 23 48
6 Анахайм 43 18 25 41
7 Сиэтл 44 18 26 39
8 Сан-Хосе 45 13 32 32
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Питтсбург – Сиэтл
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