Гавриков: «Будет здорово, если Россия будет на Олимпиаде. То, что Кучеров там не был — нонсенс»

Защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков поделился мнением о шансах сборной России сыграть на Олимпиаде-2026.

«Посмотрим. Здесь сложно загадывать. Как будет информация, так будем смотреть. Будет здорово, если мы поедем. Некоторые ребята, такие, как Кучеров, ни разу не ездили на Олимпиаду. Для меня это вообще нонсенс. Но в таком мире живем. Олимпиада с НХЛ — это будет круто. Лучшие против лучших. Это знаковое событие. Хочется верить, что в моей карьере такое будет», — сказал Гавриков в беседе с корреспондентом «ВсеПроСпорт».