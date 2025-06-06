Гашек раскритиковал Овечкина за посещение Совета Федерации

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек выразил недовольство из-за визита форварда и капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в Совет Федерации РФ.

Ранее пресс-служба верхней палаты российского парламента опубликовала ролик, как спортсмен пообщался с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко и подарил ей хоккейный свитер.

«В России от него ждут еще больше подобных действий, и, конечно же, они будут должным образом использовать его для поддержки действий своей страны. Мы ничего не можем с этим поделать», — написал Гашек в своих соцсетях.

По словам олимпийского чемпиона, НХЛ превратилась в рекламу действий России. Он считает, что повлиять на ситуацию могли бы такие страны, как США и Канада, разрешившие Овечкину выступать на их территории с начала спецоперации.

В минувшем сезоне регулярного чемпионата НХЛ 39-летний Овечкин забросил 44 шайбы и отдал 29 результативных передач в 65 матчах. Он побил снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах лиги, который за карьеру отметился 894 заброшенными шайбами. На счету россиянина теперь 897 голов.

В Кубке Стэнли-2025 российский форвард набрал 6 (5+1) очков в 10 играх.