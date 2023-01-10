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Сегодня, 10:26

Гашек раскритиковал НХЛ за вызов российских хоккеистов на Матч звезд-2023

Виталий Косик
Корреспондент
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Доминик Гашек.
Фото Global Look Press

Бывший голкипер сборной Чехии Доминик Гашек прокомментировал приглашение российских хоккеистов на Матч звезд НХЛ-2023.

«Это является огромной рекламой россиян. Очень грустно. НХЛ когда-нибудь за это поплатится», — написал Гашек в соцсетях.

На Матч звезд были приглашены: Александр Овечкин («Вашингтон»), Игорь Шестеркин («Рейнджерс»), Никита Кучеров («Тампа»), Андрей Свечников («Каролина»), Кирилл Капризов («Миннесота») и Владимир Тарасенко («Сент-Луис»).

Звездный уик-энд НХЛ пройдет во Флориде 3 и 4 февраля.

Чешский голкипер выступал в североамериканской лиге с 1990 по 2008 год. Он играл за такие команды как «Чикаго», «Баффало», «Детройт» и «Оттаву». Он является олимпийским чемпионом и двукратным обладателем Кубка Стэнли.

Ранее Гашек призывал не допускать российских спортсменов на международные соревнования.

Александр Овечкин
Андрей Свечников
Владимир Тарасенко (хоккей)
Доминик Гашек
Игорь Шестеркин
Кирилл Капризов
Никита Кучеров
НХЛ
Матч звезд
9
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1 Каролина 40 25 15 57
2 Нью-Джерси 40 25 15 53
3 Вашингтон 43 23 20 52
4 Рейнджерс 41 22 19 51
5 Питтсбург 39 20 19 46
6 Айлендерс 41 22 19 46
7 Филадельфия 41 16 25 39
8 Коламбус 39 12 27 26
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 40 32 8 68
2 Торонто 41 25 16 57
3 Тампа-Бэй 38 24 14 49
4 Баффало 38 20 18 42
5 Флорида 41 18 23 40
6 Детройт 38 16 22 39
7 Оттава 40 18 22 39
8 Монреаль 41 16 25 35
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 41 24 17 54
2 Виннипег 40 26 14 53
3 Миннесота 39 22 17 47
4 Нэшвилл 39 19 20 44
5 Колорадо 38 20 18 43
6 Сент-Луис 41 20 21 43
7 Аризона 39 13 26 31
8 Чикаго 39 10 29 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 42 27 15 56
2 Лос-Анджелес 44 24 20 54
3 Сиэтл 39 23 16 50
4 Калгари 41 19 22 46
5 Эдмонтон 42 21 21 45
6 Ванкувер 39 17 22 37
7 Сан-Хосе 41 12 29 32
8 Анахайм 41 12 29 28
Результаты / календарь
31.12
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10.01 03:00
Баффало – Филадельфия
 0 : 4
10.01 03:30
Монреаль – Сиэтл
 0 : 4
10.01 03:30
Оттава – Нэшвилл
 0 : 3
10.01 06:30
Лос-Анджелес – Эдмонтон
 6 : 3
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 42 77
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 40 62
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 40 57
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 42 34
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 40 32
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

38 31
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 26 1.87
Петр Кочетков

Петр Кочетков

Каролина

 17 2.20
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

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