Гашек раскритиковал НХЛ за вызов российских хоккеистов на Матч звезд-2023

Бывший голкипер сборной Чехии Доминик Гашек прокомментировал приглашение российских хоккеистов на Матч звезд НХЛ-2023.

«Это является огромной рекламой россиян. Очень грустно. НХЛ когда-нибудь за это поплатится», — написал Гашек в соцсетях.

На Матч звезд были приглашены: Александр Овечкин («Вашингтон»), Игорь Шестеркин («Рейнджерс»), Никита Кучеров («Тампа»), Андрей Свечников («Каролина»), Кирилл Капризов («Миннесота») и Владимир Тарасенко («Сент-Луис»).

Звездный уик-энд НХЛ пройдет во Флориде 3 и 4 февраля.

Чешский голкипер выступал в североамериканской лиге с 1990 по 2008 год. Он играл за такие команды как «Чикаго», «Баффало», «Детройт» и «Оттаву». Он является олимпийским чемпионом и двукратным обладателем Кубка Стэнли.

Ранее Гашек призывал не допускать российских спортсменов на международные соревнования.