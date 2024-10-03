Гашек снова раскритиковал НХЛ за позицию по российским игрокам
Олимпийский чемпион и бывший вратарь «Спартака» Доминик Гашек раскритиковал руководство НХЛ за их позицию по российским хоккеистам.
«Дорогие любители хоккея, завтра начнется новый сезон НХЛ. Это будет третий сезон, когда НХЛ вновь станет огромной рекламой российской специальной военной операции. Лига нисколько не изменила свою позицию», — приводит слова Гашека RT со ссылкой на его соцсети.
«Я хочу помочь российским спортсменам. Но их нельзя было пускать на Олимпиаду». Гашек опять сказал что-то странное
Первый матч НХЛ в сезоне-2024/25 пройдет 4 октября. «Баффало» встретится с «Нью-Джерси» в Праге в рамках Голабльной серии лиги.
Источник: RT
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|И
|В
|П
|О
|1
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|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
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|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
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|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
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|0
|0
|4
|Калгари
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|0
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|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
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|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
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|8
|Эдмонтон
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Баффало – Нью-Джерси
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