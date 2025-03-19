Гашек обвинил Трампа в госизмене за согласие провести матч между игроками НХЛ и КХЛ

Бывший голкипер сборной Чехии Доминик Гашек раскритиковал президента США Дональда Трампа за согласие на проведение матча между хоккеистами НХЛ и КХЛ.

«Оскорбление своих сограждан (в данном случае американских хоккеистов, выступающих в НХЛ) может считаться не только государственной изменой, но и преступлением со стороны американского президента», — приводит слова Гашека RT.

18 марта состоялся телефонный разговор между Трампом и президентом России Владимиром Путиным. В ходе диалога американский лидер поддержал идею Путина об организации хоккейных матчей в США и России между хоккеистами, которые выступают в НХЛ и КХЛ.

Ранее Гашека заявлял, что переговоры России и США считает предательством Чешской Республики.