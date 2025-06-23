Гашек обвинил НХЛ в бесчеловечности из-за флагов России на параде «Флориды»
Олимпийский чемпион 1998 года Доминик Гашек раскритиковал НХЛ из-за демонстрации флагов России на чемпионском параде «Флориды».
В воскресенье, 22 июня, вратарь Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов с российскими флагами приняли участие в мероприятии по случаю второй подряд победы в Кубке Стэнли.
Как информирует РИА Новости, Гашек выложил у себя в соцсетях скриншот с Бобровским и Куликовым и обвинил НХЛ, а также США и Канаду в том, что они делают рекламу России, допуская до участия в соревнованиях российских спортсменов, которые не осудили публично СВО. 60-летний чех, который неоднократно высказывался против допуска российских спортсменов к международным турнирам, написал, что все должны сделать все возможное, «чтобы остановить бесчеловечные действия НХЛ».
