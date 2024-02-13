Гарипов назвал Хабибулина своим любимым вратарем
Бывший голкипер «Нефтехимика» Эмиль Гарипов поделился мнением о возвращении Николая Хабибулина в профессиональный спорт.
«Удивился ли, что Николай Хабибулин, которому сейчас 51 год, подписал контракт с «Торпедо»? Это всегда был мой самый любимый вратарь. У меня его ловушка и блин из «Тампы» даже есть — Сергей Михайлович Абрамов подарил. Не знаю, играл он в них или просто тренировался, но это интересный момент», — приводит слова Гарипова Metaratings.ru.
В составе «Тампы-Бэй Лайтнинг» Хабибуллин выиграл Кубок Стэнли в 2004 году. Он является рекордсменом по количеству матчей в НХЛ среди российских вратарей. 27 декабря 2023 года вратарь заключил контракт с «Торпедо», но пока не выходил на лёд в официальных матчах за нижегородский клуб.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|53
|34
|19
|71
|2
|Каролина
|51
|30
|21
|65
|3
|Филадельфия
|54
|29
|25
|64
|4
|Нью-Джерси
|51
|26
|25
|56
|5
|Айлендерс
|52
|22
|30
|56
|6
|Вашингтон
|51
|23
|28
|54
|7
|Питтсбург
|49
|23
|26
|53
|8
|Коламбус
|51
|16
|35
|42
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|52
|32
|20
|73
|2
|Флорида
|52
|33
|19
|70
|3
|Тампа-Бэй
|53
|28
|25
|61
|4
|Торонто
|50
|26
|24
|60
|5
|Детройт
|51
|27
|24
|60
|6
|Монреаль
|52
|21
|31
|50
|7
|Баффало
|51
|22
|29
|48
|8
|Оттава
|48
|21
|27
|44
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|52
|32
|20
|70
|2
|Колорадо
|53
|32
|21
|68
|3
|Виннипег
|50
|31
|19
|67
|4
|Сент-Луис
|51
|28
|23
|58
|5
|Нэшвилл
|52
|27
|25
|56
|6
|Миннесота
|52
|24
|28
|53
|7
|Аризона
|51
|23
|28
|50
|8
|Чикаго
|52
|14
|38
|31
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|53
|35
|18
|76
|2
|Вегас
|53
|31
|22
|68
|3
|Эдмонтон
|48
|30
|18
|61
|4
|Лос-Анджелес
|49
|24
|25
|58
|5
|Калгари
|53
|25
|28
|55
|6
|Сиэтл
|52
|21
|31
|52
|7
|Анахайм
|51
|18
|33
|38
|8
|Сан-Хосе
|51
|14
|37
|33
|13.02
|03:00
|
Филадельфия – Аризона
|5 : 3
|13.02
|03:00
|
Рейнджерс – Калгари
|2 : 0
|13.02
|03:00
|
Нью-Джерси – Сиэтл
|3 : 1
|13.02
|06:00
|
Вегас – Миннесота
|3 : 5
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|52
|89
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|53
|85
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|52
|75
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|49
|42
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|52
|39
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|52
|33
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|12
|1.9