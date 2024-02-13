Гарипов назвал Хабибулина своим любимым вратарем

Бывший голкипер «Нефтехимика» Эмиль Гарипов поделился мнением о возвращении Николая Хабибулина в профессиональный спорт.

«Удивился ли, что Николай Хабибулин, которому сейчас 51 год, подписал контракт с «Торпедо»? Это всегда был мой самый любимый вратарь. У меня его ловушка и блин из «Тампы» даже есть — Сергей Михайлович Абрамов подарил. Не знаю, играл он в них или просто тренировался, но это интересный момент», — приводит слова Гарипова Metaratings.ru.

В составе «Тампы-Бэй Лайтнинг» Хабибуллин выиграл Кубок Стэнли в 2004 году. Он является рекордсменом по количеству матчей в НХЛ среди российских вратарей. 27 декабря 2023 года вратарь заключил контракт с «Торпедо», но пока не выходил на лёд в официальных матчах за нижегородский клуб.