Комиссар Национальной хоккейной лиги Гари Бэттман резко высказался по поводу запрета всех контактов с головой, отметив, что такое правило будет невозможно внедрить.

Лига столкнулась с призывами наказывать любой контакт с головой в надежде устранить потенциальные сотрясения головного мозга у игроков. Среди тех, кто призывает к строгому правилу: Кен Драйден, бывшего вратаря "Монреаля" и министр кабинета в либеральном правительстве Пола Мартина.

Беттман сказал, что такое правило на уровне НХЛ будет означать, что более крупные игроки неизбежно будут наносить удары по головам менее крупных хоккеистов а ходе игры, что приведет к штрафам. В конечном счете, "больше не будет игры в корпус"– то, что игроки и поклонники считают "захватывающей, привлекательной, развлекательной" и важной частью игры. Также он отметил, что вряд ли в ближайшее время будут какие-то изменения.

– Сейчас я не думаю, что мы можем многое сделать, – приводит sports.yahoo.com слова Бэттмана.

Лига также столкнулась с иском, поданным во вторник, от вдовы покойного бывшего форварда "Сент-Луиса", "Анахайма", "Сан-Хосе" и "Монреаля" Тодда Юэна, который скончался в возрасте 49 лет. Причины его смерти неизвестны.

– Есть некоторые обвинения, которые были сделаны на фоне диагноза, и мы будем иметь дело с этим в свое время. Есть некоторые утверждения, которые были сделаны и которые не имеют абсолютно никакой поддержки. Мы считаем, что иск безоснователен, как и основной групповой иск о сотрясении мозга, и мы рассмотрим его соответствующим образом, – сказал Беттман.