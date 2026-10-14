Гаранд повторил достижение Шестеркина по скорости достижения пяти побед за «Рейнджерс»
Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Дилан Гаранд повторил достижение Игоря Шестеркина по количеству выходов в стартовом составе, потребовавшихся для первых пяти побед за клуб в НХЛ.
Канадец достиг этого результата в матче регулярного чемпионата против «Тампа-Бэй», состоявшемся 13 октября по местному времени. «Рейнджерс» выиграли дома со счетом 4:1. Гаранд отразил 25 бросков и одержал пятую победу за карьеру в НХЛ.
По информации официального сайта нью-йоркского клуба, голкиперу понадобилось шесть стартовых матчей, чтобы добиться пяти побед. Ранее такой показатель среди вратарей «Рейнджерс» был у Игоря Шестеркина и Кэма Тэлбота. Таким образом, Гаранд повторил клубное достижение, а не установил новый абсолютный рекорд.
В нынешнем регулярном чемпионате 24-летний вратарь выиграл все три встречи, которые начал с первых минут. Последние две он провел после травмы Шестеркина. Российский голкипер получил повреждение в матче с «Вашингтоном» 10 октября и выбыл из строя.
В игре с «Тампой» Гаранд пропустил только от Земгуса Гиргенсонса. За хозяев дубль оформил Алексис Лафренье, по одной шайбе забросили Уилл Куилль и Мика Зибанежад. Российский вратарь гостей Андрей Василевский отразил 19 бросков. Победа стала для «Рейнджерс» шестой в восьми матчах сезона.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|9
|7
|2
|15
|2
|Рейнджерс
|10
|6
|4
|13
|3
|Вашингтон
|8
|5
|3
|10
|4
|Айлендерс
|8
|4
|4
|9
|5
|Нью-Джерси
|8
|4
|4
|8
|6
|Питтсбург
|9
|3
|6
|7
|7
|Коламбус
|6
|3
|3
|6
|8
|Филадельфия
|10
|1
|9
|5
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|9
|7
|2
|14
|2
|Тампа-Бэй
|8
|6
|2
|12
|3
|Оттава
|9
|6
|3
|12
|4
|Флорида
|9
|5
|4
|12
|5
|Баффало
|9
|4
|5
|10
|6
|Монреаль
|8
|4
|4
|9
|7
|Детройт
|8
|3
|5
|8
|8
|Торонто
|9
|3
|6
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Юта
|9
|6
|3
|12
|2
|Колорадо
|8
|5
|3
|11
|3
|Миннесота
|8
|5
|3
|11
|4
|Виннипег
|8
|4
|4
|10
|5
|Даллас
|8
|4
|4
|9
|6
|Нэшвилл
|8
|3
|5
|9
|7
|Сент-Луис
|8
|3
|5
|7
|8
|Чикаго
|9
|3
|6
|6
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|10
|8
|2
|16
|2
|Эдмонтон
|8
|6
|2
|13
|3
|Сиэтл
|9
|5
|4
|11
|4
|Сан-Хосе
|8
|4
|4
|9
|5
|Анахайм
|7
|4
|3
|8
|6
|Ванкувер
|10
|2
|8
|5
|7
|Лос-Анджелес
|6
|0
|6
|2
|8
|Калгари
|7
|1
|6
|2
|18.10
|01:00
|Флорида – Сиэтл
|8 : 3
|18.10
|02:00
|Чикаго – Даллас
|0 : 4
|18.10
|02:00
|Детройт – Сан-Хосе
|4 : 3 Б
|18.10
|02:00
|Торонто – Айлендерс
|1 : 4
|18.10
|02:00
|Филадельфия – Оттава
|3 : 1
|18.10
|02:00
|Монреаль – Баффало
|4 : 3 ОТ
|18.10
|02:00
|Коламбус – Рейнджерс
|1 : 0 ОТ
|18.10
|03:00
|Нэшвилл – Сент-Луис
|5 : 2
|18.10
|04:00
|Лос-Анджелес – Бостон
|1 : 4
|18.10
|05:00
|Юта – Эдмонтон
|2 : 6
|18.10
|05:00
|Вегас – Питтсбург
|6 : 2