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Гаранд повторил достижение Шестеркина по скорости достижения пяти побед за «Рейнджерс»

Антон Роговский
Дилан Гаранд.
Фото Sarah Stier, Getty Images

Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Дилан Гаранд повторил достижение Игоря Шестеркина по количеству выходов в стартовом составе, потребовавшихся для первых пяти побед за клуб в НХЛ.

Канадец достиг этого результата в матче регулярного чемпионата против «Тампа-Бэй», состоявшемся 13 октября по местному времени. «Рейнджерс» выиграли дома со счетом 4:1. Гаранд отразил 25 бросков и одержал пятую победу за карьеру в НХЛ.

По информации официального сайта нью-йоркского клуба, голкиперу понадобилось шесть стартовых матчей, чтобы добиться пяти побед. Ранее такой показатель среди вратарей «Рейнджерс» был у Игоря Шестеркина и Кэма Тэлбота. Таким образом, Гаранд повторил клубное достижение, а не установил новый абсолютный рекорд.

В нынешнем регулярном чемпионате 24-летний вратарь выиграл все три встречи, которые начал с первых минут. Последние две он провел после травмы Шестеркина. Российский голкипер получил повреждение в матче с «Вашингтоном» 10 октября и выбыл из строя.

В игре с «Тампой» Гаранд пропустил только от Земгуса Гиргенсонса. За хозяев дубль оформил Алексис Лафренье, по одной шайбе забросили Уилл Куилль и Мика Зибанежад. Российский вратарь гостей Андрей Василевский отразил 19 бросков. Победа стала для «Рейнджерс» шестой в восьми матчах сезона.

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Игорь Шестеркин
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 9 7 2 15
2 Рейнджерс 10 6 4 13
3 Вашингтон 8 5 3 10
4 Айлендерс 8 4 4 9
5 Нью-Джерси 8 4 4 8
6 Питтсбург 9 3 6 7
7 Коламбус 6 3 3 6
8 Филадельфия 10 1 9 5
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 9 7 2 14
2 Тампа-Бэй 8 6 2 12
3 Оттава 9 6 3 12
4 Флорида 9 5 4 12
5 Баффало 9 4 5 10
6 Монреаль 8 4 4 9
7 Детройт 8 3 5 8
8 Торонто 9 3 6 8
Центральный дивизион И В П О
1 Юта 9 6 3 12
2 Колорадо 8 5 3 11
3 Миннесота 8 5 3 11
4 Виннипег 8 4 4 10
5 Даллас 8 4 4 9
6 Нэшвилл 8 3 5 9
7 Сент-Луис 8 3 5 7
8 Чикаго 9 3 6 6
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 10 8 2 16
2 Эдмонтон 8 6 2 13
3 Сиэтл 9 5 4 11
4 Сан-Хосе 8 4 4 9
5 Анахайм 7 4 3 8
6 Ванкувер 10 2 8 5
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18.10 01:00 Флорида – Сиэтл 8 : 3
18.10 02:00 Чикаго – Даллас 0 : 4
18.10 02:00 Детройт – Сан-Хосе 4 : 3 Б
18.10 02:00 Торонто – Айлендерс 1 : 4
18.10 02:00 Филадельфия – Оттава 3 : 1
18.10 02:00 Монреаль – Баффало 4 : 3 ОТ
18.10 02:00 Коламбус – Рейнджерс 1 : 0 ОТ
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18.10 04:00 Лос-Анджелес – Бостон 1 : 4
18.10 05:00 Юта – Эдмонтон 2 : 6
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