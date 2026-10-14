Гаранд повторил достижение Шестеркина по скорости достижения пяти побед за «Рейнджерс»

Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Дилан Гаранд повторил достижение Игоря Шестеркина по количеству выходов в стартовом составе, потребовавшихся для первых пяти побед за клуб в НХЛ.

Канадец достиг этого результата в матче регулярного чемпионата против «Тампа-Бэй», состоявшемся 13 октября по местному времени. «Рейнджерс» выиграли дома со счетом 4:1. Гаранд отразил 25 бросков и одержал пятую победу за карьеру в НХЛ.

По информации официального сайта нью-йоркского клуба, голкиперу понадобилось шесть стартовых матчей, чтобы добиться пяти побед. Ранее такой показатель среди вратарей «Рейнджерс» был у Игоря Шестеркина и Кэма Тэлбота. Таким образом, Гаранд повторил клубное достижение, а не установил новый абсолютный рекорд.

В нынешнем регулярном чемпионате 24-летний вратарь выиграл все три встречи, которые начал с первых минут. Последние две он провел после травмы Шестеркина. Российский голкипер получил повреждение в матче с «Вашингтоном» 10 октября и выбыл из строя.

В игре с «Тампой» Гаранд пропустил только от Земгуса Гиргенсонса. За хозяев дубль оформил Алексис Лафренье, по одной шайбе забросили Уилл Куилль и Мика Зибанежад. Российский вратарь гостей Андрей Василевский отразил 19 бросков. Победа стала для «Рейнджерс» шестой в восьми матчах сезона.