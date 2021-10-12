Галлан заявил, что Кравцов проиграл конкуренцию другим игрокам «Рейнджерс»

Главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан объяснил, почему нападающий Виталий Кравцов не попал в основной состав. Он заявил, что россиянин пока проигрывает конкуренцию другим игрокам команды из Нью-Йорка, пишет журналист Винс Меркольяно.

Кравцов должен был начать сезон в АХЛ в составе «Хартфорд». Однако 21-летний россиянин отказывается ехать в фарм-клуб, что сулит ему дисквалификацией.

Новый агент форварда уже занят поисками нового клуба для хоккеиста.

«Рейнджерс» выбрали Кравцова в первом раунде драфта-2018 под общим 9-м номером.