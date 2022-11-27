Галлан о поражении от «Эдмонтона»: «Сегодня мы были ужасны»

Главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона» (3:4).

«В этом поражении виновато много парней. Это крах команды. Возможно, у нас были плохие периоды, но я не помню периода с четырьмя пропущенными шайбами, так что сегодня мы были ужасны. Это неприемлемо», — приводит слова Галлана официальный сайт НХЛ.

«Рейнджерс» с 24 очками занимают девятое место в Восточной конференции, «Эдмонтон» с 22 очками — на седьмой строчке Запада.