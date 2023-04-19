Галлан о победе над «Нью-Джерси»: «Мы хорошо поработали в их зоне и не проводили много времени в своей»

Главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан подвел итоги стартового матча первого раунда плей-офф НХЛ против «Нью-Джерси» (5:1).

«Мы говорили об управлении шайбой, о том, как не допускать потерь и не давать им форы. Думаю, что мы тяжело катались, но мы хорошо поработали в их зоне и не проводили много времени в своей», — приводит слова Галлана официальный сайт НХЛ.

?Вторая игра в серии состоится 21 апреля. Начало встречи — 2.30 по московскому времени.