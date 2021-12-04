Главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан прокомментировал игру вратаря Александра Георгиева в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (1:0).

«Вступить в такую игру было непросто, ведь мы почти сразу оказались в меньшинстве, но он сделал три отличных сейва. Александр выглядел солидно. Я действительно счастлив за него. Для Георгиева это была хорошая возможность сделать шаг вперед и сыграть вот таким образом. Оба наших вратаря заслужили сегодняшний шатаут. Очевидно, что завтра будет играть Георгиев», — приводит слова Галлана журналист Винс Меркольяно.

Российскй вратарь хозяев Игорь Шестеркин начал матч в старте и сделал 19 сейвов, однако получил травму в концовке встречи. Вышедший ему на смену Александр Георгиев отразил 9 из 9 бросков.