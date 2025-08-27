Галлан назвал Шестеркина и Панарина большими фигурами в хоккее

Главный тренер «Шанхай Дрэгонс» Жерар Галлан, ранее работавший в «Рейнджерс», назвал вратаря Игоря Шестеркина и нападающего Артемия Панарина большими фигурами в хоккее.

«Они потрясающие игроки, действительно большие фигуры в хоккее. Мне понравилось работать с ними в «Рейнджерс». У меня исключительно положительные эмоции от этих игроков. Они большие профессионалы и хорошие люди», — цитирует Галлана ТАСС.

Канадский тренер работал в «Рейнджерс» в 2021-2023 годах.

29-летний Шестеркин в сезоне-2024/25 в 61 матче одержал 27 побед, коэффициент надежности составил 2,86, а процент отраженных бросков — 90,5. 33-летний Панарин в 80 матчах набрал 89 (37+52) очка.