Гальченюк получил квалификационное предложение от "Монреаля"

"Монреаль" сделал квалификационное предложение нападающему Алексу Гальченюку, сообщает TSN. Также, по информации портала, предложения получили голкипер Чарли Линдгрен и нападающие Якоб Де ла Росе и Макс Фриберг.

Напомним, что крайний срок приема предложений игроками – 15 июля. Если соглашение не будет достигнуто, то начинается период арбитража с 20 июля по 4 августа. Игроки, не получившие квалификационное предложение, становятся неограниченно свободными агентами.

23-летний Гальченюк выступает за клуб с 2012 года, в минувшем сезоне набрал 44 (17+27) очка в 61 встрече регулярного чемпионата. Всего в лиге на его счету 336 игр и 204 (89+115) очка. Ранее сообщалось, что руководство "Монреаля" недовольно развитием игрока и может его обменять.