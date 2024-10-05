Гальченюк: «Мичков — талантливый молодой игрок, с характером»
Нападающий «Амура» Алекс Гальченюк в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от стартовавшего сезона НХЛ.
— В НХЛ будете за кем-то следить?
— Да, за своими друзьями. Всегда стараюсь смотреть обзоры. Честно говоря, не знал, что сезон уже начинается — настолько сконцентрирован на нашей игре.
— Как оцените перспективы Матвея Мичкова в «Филадельфии»?
— Сложно предсказывать что-то. Дай бог, у него все получится, он талантливый молодой игрок, с характером.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|1
|1
|0
|2
|2
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|3
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|4
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|5
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|6
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|7
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|2
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|3
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|4
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|5
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|6
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|7
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|8
|Баффало
|1
|0
|1
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|4
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|5
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|6
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|7
|Юта
|0
|0
|0
|0
|8
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|2
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|4
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|5
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|6
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|7
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|8
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
4.10
5.10
8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
|5.10
|17:00
|
Нью-Джерси – Баффало
|- : -
Новости