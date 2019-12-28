НХЛ на официальном сайте определила трех звезд игрового дня регулярного чемпионата.

Первой звездой дня стал вратарь «Бостона» Ярослав Галак, сыгравший на ноль против «Баффало» (3:0) и отразивший 26 бросков.

Второй звездой признан форвард «Рейнджерс» Мика Зибанежад, который набрал 3 (2+1) очка в матче с «Каролиной» (5:3).

Третьей звездой стал нападающий «Сент-Луиса» Тайлер Бозак, оформивший дубль в ворота «Виннипега» (5:4 ОТ).