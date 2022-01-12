Фут спас «Тампу» от гола, выбив шайбу рукой с линии ворот. Видео

Российский защитник «Тампы» Каллан Фут отметился эффектным спасением в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало».

Нападающие «Сэйбрз» отыграли российского вратаря Андрея Василевского, и Джек Куинн наносил бросок уже по пустым воротам. На помощь голкиперу пришел 23-летний канадец, заблокировавший шайбу, а затем выбивший ее рукой с линии ворот.

В итоге «Тампа» одержала победу со счетом 6:1. Российский нападающий Никита Кучеров оформил хет-трик.