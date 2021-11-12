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Фукале стал первым голкипером в истории «Вашингтона», отстоявшим на ноль в дебютном матче в НХЛ

09:30
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Голкипер «Вашингтона» Зак Фукале отстоял на ноль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (2:0).

Встреча с «Детройтом» стала дебютной в карьере голкипера в НХЛ.

Фукале стал первым голкипером в истории «Вашингтона», отстоявшим на ноль в дебютной игре в НХЛ.

26-летний канадец — 10-й голкипер, который отстоял на ноль в дебютном матче в НХЛ с 1996 года.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/Capitals/status/1458996640061218819

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