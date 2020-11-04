Фридзон спросил Овечкина, когда он закончит карьеру. Хоккеист ответил уклончиво

Капитан сборной России по баскетболу Виталий Фридзон в шутку спросил хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина, когда он собирается завершать карьеру.

— Ты когда заканчивать собираешься? — спросил Фридзон Овечкина в эфире «Матч ТВ».

— Вы что, Виталия обещали взять с собой на рыбалку после окончания карьеры? — спросили Овечкина.

— Да, и на рыбалку, и на отдых. Спасибо ему за каверзный вопрос. Думаю, когда я буду заканчивать, он узнает одним из первых, — ответил Овечкин.

— Фридзон сказал, что он закончите раньше, чем вы.

— Я только за, чтобы он продолжал играть. Он один из лучших игроков России и мира. И капитан нашей сборной.