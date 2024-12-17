Фридзон рассказал о забавном диалоге с Овечкиным по поводу рекорда Гретцки

Играющий президент «Десны» и друг нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Виталий Фридзон в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о рекорде канадца Уэйна Гретцки.

«Хотелось бы увидеть вживую. На следующий год как раз сделаю визу, прилечу. Все равно у него еще два года контракта. Сказал: «На следующий год вместе будем наблюдать за твоим рекордом». Он говорит: «Не-не, постараюсь в этом году». Ну давай, чем быстрее, тем лучше ха-ха», — сказал Фридзон «СЭ».

В субботу, 14 декабря, Овечкин впервые после травмы принял участие в командной тренировке. Позже на пресс-конференции главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери заявил, что окончательное решение по поводу возможной поездки Овечкина в Даллас и Чикаго пока не принято.

Россиянин получил перелом левой малоберцовой кости в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2), который прошел 19 ноября. Сообщалось, что он выбыл на срок от 4 до 6 недель.