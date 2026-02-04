Панарин подписал с «Лос-Анджелесом» контракт на 2 года и 22 миллиона долларов
Нападающий Артемий Панарин после обмена из «Рейнджерс» заключил с «Лос-Анджелесом» новый двухлетний контракт, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.
По информации источника, годовая зарплата россиянина составит 11 миллионов долларов. Соглашение вступит в силу с сезона-2026/27 и рассчитано до конца сезона-2027/28.
Этот сезон Панарин доиграет по действующему контракту на семь лет, который подписывал с «Рейнджерс». По нему он зарабатывает 11,6 миллиона долларов в год.
В среду, 4 февраля, ESPN сообщил, что «Рейнджерс» обменяли российского нападающего в «Лос-Анджелес» на пик третьего раунда драфта НХЛ-2026 и форварда Лиама Гринтри.
Панарин выступал за «Рейнджерс» с 2019 года. В сезоне-2025/26 он забил 19 голов и сделал 38 результативных передач в 52 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Ранее в НХЛ Панарин играл за «Коламбус» и «Чикаго». На его счету 927 (321+606) очков в 804 играх в чемпионатах лиги и 61 (21+40) очко в 73 матчах плей-офф.
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|Питтсбург
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|П
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|1
|Баффало
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|2
|Бостон
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|3
|Детройт
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|4
|Монреаль
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|5
|Оттава
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|6
|Тампа-Бэй
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|Торонто
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|8
|Флорида
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|Центральный дивизион
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|1
|Виннипег
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|2
|Даллас
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|3
|Колорадо
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|4
|Миннесота
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|5
|Нэшвилл
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|0
|0
|6
|Сент-Луис
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|7
|Чикаго
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|8
|Юта
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|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
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|2
|Ванкувер
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|3
|Вегас
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|4
|Калгари
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|5
|Лос-Анджелес
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|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
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|7
|Сиэтл
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|8
|Эдмонтон
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|Каролина – Флорида
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|02:00
|Торонто – Монреаль
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|03:00
|Бостон – Рейнджерс
|- : -
|30.09
|05:00
|Эдмонтон – Ванкувер
|- : -
|30.09
|05:30
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