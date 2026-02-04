Панарин подписал с «Лос-Анджелесом» контракт на 2 года и 22 миллиона долларов

Нападающий Артемий Панарин после обмена из «Рейнджерс» заключил с «Лос-Анджелесом» новый двухлетний контракт, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

По информации источника, годовая зарплата россиянина составит 11 миллионов долларов. Соглашение вступит в силу с сезона-2026/27 и рассчитано до конца сезона-2027/28.

Этот сезон Панарин доиграет по действующему контракту на семь лет, который подписывал с «Рейнджерс». По нему он зарабатывает 11,6 миллиона долларов в год.

В среду, 4 февраля, ESPN сообщил, что «Рейнджерс» обменяли российского нападающего в «Лос-Анджелес» на пик третьего раунда драфта НХЛ-2026 и форварда Лиама Гринтри.

Панарин выступал за «Рейнджерс» с 2019 года. В сезоне-2025/26 он забил 19 голов и сделал 38 результативных передач в 52 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Ранее в НХЛ Панарин играл за «Коламбус» и «Чикаго». На его счету 927 (321+606) очков в 804 играх в чемпионатах лиги и 61 (21+40) очко в 73 матчах плей-офф.