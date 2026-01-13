Фридман: Панарин может перейти в «Вашингтон» и стать одноклубником Овечкина
Инсайдер Эллиотт Фридман считает, что «Вашингтон» может присутствовать в списке главных претендентов на российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.
«Единственное, что «Рейнджерс» действительно могут сделать в этой ситуации, если не собираются подписывать с ним контракт на условиях, которых он хочет, — это аккуратно подойти к нему и его представителям и сказать: «Можем ли мы как-то поработать над этим вместе?» Потому что в интересах Панарина перейти туда, где он сможет успешно выступать. Это не повредит его рыночной стоимости.
Ты, конечно, всегда задумываешься о такой команде, как «Флорида». Думаешь о «Вашингтоне». Рассматриваешь варианты, где, особенно российские игроки, могли бы захотеть играть. С начала сезона мы также размышляем о «Миннесоте», потому что там играет Капризов и у них один и тот же агент. Еще одна команда, о которой я действительно задумываюсь, — это «Колорадо», — приводит слова Фридмана Russian Machine Never Breaks.
Россиянин выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. В составе клуба набрал 600 очков (202 шайбы и 398 передач) в 475 матчах.
Действующее соглашение форварда рассчитано до 30 июня 2026 года.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|30.09
|00:00
|Каролина – Флорида
|- : -
|30.09
|02:00
|Торонто – Монреаль
|- : -
|30.09
|03:00
|Бостон – Рейнджерс
|- : -
|30.09
|05:00
|Эдмонтон – Ванкувер
|- : -
|30.09
|05:30
|Вегас – Чикаго
|- : -