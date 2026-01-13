Фридман: Панарин может перейти в «Вашингтон» и стать одноклубником Овечкина

Инсайдер Эллиотт Фридман считает, что «Вашингтон» может присутствовать в списке главных претендентов на российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.

«Единственное, что «Рейнджерс» действительно могут сделать в этой ситуации, если не собираются подписывать с ним контракт на условиях, которых он хочет, — это аккуратно подойти к нему и его представителям и сказать: «Можем ли мы как-то поработать над этим вместе?» Потому что в интересах Панарина перейти туда, где он сможет успешно выступать. Это не повредит его рыночной стоимости.

Ты, конечно, всегда задумываешься о такой команде, как «Флорида». Думаешь о «Вашингтоне». Рассматриваешь варианты, где, особенно российские игроки, могли бы захотеть играть. С начала сезона мы также размышляем о «Миннесоте», потому что там играет Капризов и у них один и тот же агент. Еще одна команда, о которой я действительно задумываюсь, — это «Колорадо», — приводит слова Фридмана Russian Machine Never Breaks.

Россиянин выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. В составе клуба набрал 600 очков (202 шайбы и 398 передач) в 475 матчах.

Действующее соглашение форварда рассчитано до 30 июня 2026 года.