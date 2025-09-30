Хоккей
30 сентября, 17:12

Капризов подписал контракт с «Миннесотой» на рекордную сумму в истории НХЛ

Алина Савинова
Кирилл Капризов.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Российский нападающий Кирилл Капризов подписал новый контракт с «Миннесотой», сообщает пресс-служба клуба.

28-летний форвард подписал 8-летнее соглашение с «Уайлд» на 136 миллионов долларов со среднегодовой зарплатой 17 миллионов — обе суммы крупнейшие в истории НХЛ.

Соглашение вступит в силу с сезона-2026/27 и будет действовать до окончания сезона-2033/34.

«Миннесота» выбрала россиянина в пятом раунде драфта 2015 года под общим 135-м номером.

Капризов выступает за «Уайлд» с 2020 года. В сезоне-2020/21 он стал первым в истории команды обладателем «Колдер Трофи» — награды лучшему новичку НХЛ.

За пять сезонов в НХЛ на счету Капризова 386 (185+201) очков в 319 играх. В 25 играх Кубка Стэнли он набрал 21 (15+6) очко.

В сезоне-2024/25 Капризов в 41 матче регулярного чемпионата набрал 56 (25+31) очков, в плей-офф в 6 матчах — 9 (5+4) очков.

Капризов — рекордсмен «Миннесоты» по очкам (108 в сезоне-2021/22) и голам (47 в сезоне-2021/22) за один сезон. Он единственный игрок в истории команды, который забивал 40 голов в нескольких сезонах (2021/22, 2022/23, 2023/24).

До «Уайлд» Капризов выступал в КХЛ за новокузнецкий «Металлург», «Салават Юлаев» и ЦСКА, с которым стал обладателем Кубка Гагарина-2019.

Капризов в составе сборной России стал олимпийским чемпионом Игр 2018 года, забросив победную шайбу в овертайме финала против Германии (4:3).

  • Maks

    18 млн. - выбьет Макдэвид, дал ему не уходить совсем в космос))

    01.10.2025

  • N.A.F.1974

    Глянул платежку Соты.Ключевые хоккеисты как то Болди,Эк,Росси,Фэйбер,Сперджн,Хартман..Да в сущности весь костяк подписаны минимум на 2 ближайших сезона.А в основном больше.На истекающих Цукарелло,Володя ,МаJO,Богосян..Ветераны уже.Существенно ,что у Густавссона соглашение заканчивается.Важный хоккеист. Были штрафы за Сутера,Паризе (14,75).Капризов стал получать на 8 больше. Такой вот профицит:)Но все же.Команда как бы заморозилась.А надо быть лучше. Здесь надежда на прогресс Болди , Росси,Фэйбера.Возраст позволяет.На подходе Буйум,Иричек,Юров.. Разумеется менеджмент никто не отменял.А так потолок растет,растут и зарплаты.Ну что 2-3мл глобально изменят? Разве глубину.И то незначительно.Топового С не купишь.Так что имхо перспективы есть.А КС лишь одна команда выиграет..Ненадежная ставка.Посмотрим.

    01.10.2025

  • N.A.F.1974

    А если сравнить с Торонтой(где только ленивый не тролил 10-ти миллионщиков) там вообще пропасть.Что в принципе соответствует (моим) первоначальным выкладкам.И даже превосходит в большую сторону.

    01.10.2025

  • N.A.F.1974

    Говоря о США есть федеральный налог. И местный (штата). В Флориде,Теннесси,Далласе,Техасе,Неваде местного(подоходного) нет.Именно там хоккеисты меньше всего и отчисляют .На уровне 40%. А в Калифорнии дополнительно около 13% .Потом я привел пример контракта на 8 лет.Мы же не о минималке на год говорим. Разница в налогообложении есть и в Канаде.В той же Альберте меньше всего. На самом деле не очень интересно разбираться в системах налогообложении США и Канады.Смысл то понятен. Реальные(фактические) доходы (при одной и той же зарплате) хоккеистов отличаются.Причем значительно.Для примера Никите в Онтарио(что бы на карман столько же) потребуется не 76, а около 95 .Или чуть меньше 12 в год.В грубом допущении ,что нет выездных матчей,разниц курсов валют.. и проч.Но сути особо не меняет. На Pucpedia есть налоговый калькулятор. С 17млн в Соте Тах 7915951 и в Тампе 6247020 с ставками 46,56% и 36,75% соответственно.1,7 млн однако разница.По контракту 13,6 млн. Для 10-ки 1.

    01.10.2025

  • Андрей Андрей

    по дну атлантики с рублевки приползет.

    01.10.2025

  • Adiоs Amigos R

    Босиком пойдёт, не жалея ног...

    01.10.2025

  • Neil

    т. е. считаешь, что его менеджер не получил, бонус так скажем, за такой контракт?

    01.10.2025

  • Neil

    Я за общий контракт, этот за год считает. Ну вообщем главное чтоб ты понял.

    01.10.2025

  • inspire

    ты сравниваешь США и Канаду, в США разница была бы меньше. еще я читал, что на выездных матчах налог считается по местным ставкам, не знаю насколько это верно, но такой большой разницы точно нет

    01.10.2025

  • объективный Артём =)

    Реально ты это написал, без какой-то пост иронии?

    01.10.2025

  • inspire

    что значит безналоговый? основную часть налога на доходы платят все, а это 37%. во Флориде, не платиться только налог на доходы штата, но он копеечный по сравнению с федеральным, обычно 3-6%, вроде бы есть где то и до 10% ... отчисления в социалку/медицину/пенсию платят тоже все, хотя она вроде тоже разная от штата к штату ... вот и получается что Каприз будет платить за 50%, а Куч чуть меньше ... полляма разницы, как максимум, с 10-ки выходит

    01.10.2025

  • объективный Артём =)

    Ну шо это такое? Что за школьные ловушки, уважаемый?) Важен же контекст, не? Я б и за лишнию сотку тыщ поборолся бы. Но мы же говорим про ситуацию, в которой находится Кирилл. Не? Если бы он был не так хорош и ему предложили 3,а он наторговал 4 - это уже другая ситуация. В такой резон есть. А ты вообще про меня, который сотку тыщ рублей получает.

    01.10.2025

  • inspire

    в НХЛ нет комиссии за контракт, в буквальном смысле этого слова. агентства, которые представляют интересы игроков, работают грубо говоря по обычному контракту, типа ХХХ баксов в год, понятно, что там присутствуют какие то бонусы, но это явно не основная часть доходов. более того, деятельность этих агенств котролируются ассоциацией игроков НХЛ, так что там сильно то не покомандуешь.

    01.10.2025

  • Садовник

    Что-то мы не заметили повышения зп., у нас токари и сварщики не идут на войну.

    01.10.2025

  • inspire

    лям за год ... все поняли кроме тебя )))

    01.10.2025

  • Neil

    Сейчас с этой войной и прочими тенденциями есть реальный дефицит кадров на производствах по некоторым специальностям. Так что эти мужики сейчас получают очень хорошо, например токари, сварщики..а директорам ничего не остаётся как поднимать им зп. Так, что спец спецу рознь.

    01.10.2025

  • Neil

    Интересно, это его менеджер так грамотно прокачал, что можно выбить и больше от первого предложения? Также интересно какую комиссию этот менеджер получил) И вообще, сколько в итоге чистыми и Кирилла останется.

    01.10.2025

  • Neil

    какой лям? Ты хоть бы открыл статьи чтоб писать такое. Там было 128 млн. за 8 лет.

    01.10.2025

  • igogohruhru

    Теперь дочь маликова приедет?

    01.10.2025

  • wintersonic

    просто он решил, что $ реальнее чем кубок и возможно кубок будет дальше а вот такая зп не факт…

    01.10.2025

  • N.A.F.1974

    Флорида и есть один из немногих безналоговых штатов США.В том смысле ,что нет подоходного налога для физ.лиц.В контексте НХЛ подразумевалось следущее: выплаты хоккеистов(налоговикам) в зависимости от региона отличаются.В Флориде 40,3% от зарплаты, а в провинции Квебек(53,15%). Предположим контракт 10х8. В Монреале на руки получишь 37,48 млн, а в Тампе 47,76. Разница в 10 млн.Насколько это существенно -решай сам.И еще раз.Я действительно считаю, что контракт у Кучерова хороший.На момент подписания более чем.Ты можешь считать,что недоплатили ляма 2 или даже больше .Вправе вполне.

    30.09.2025

  • Женек10

    что за бред по безналоговый ( ну почти ) штат ? налог там меньше, но уж явно штат не безналоговый. Куч два раза делал им скидку и это понимают все

    30.09.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    Ну а применительно к Миннесоте что? =========== Ну применительно к Миннесоте - без шансов, потому что Миннесота)) Вообще, командам сложно выиграть трофей в первый раз. Те же Сент-Луис, Вашингтон, Флорида сколько лет провозились, создав даже вполне убойные составы - и все никак. И они в финал хотя бы выходили ранее, за много лет до этого. А Миннесота никогда не играла в финале. С Миннесотой все понятно и без аналитики) Моя аналитика скорее интересна и сенсационна в плане, что Колорадо, Флорида, Тампа, Эдмонтон уже похоже не имеют шансов на КС, а у Вегаса, Торонто и Далласа остался последний год)) Правда, Эдмонтон вполне могут пройти по пути Питтсбурга или вашиков, талант немеряный и можно им до 32 лет продлить.

    30.09.2025

  • PvsZ

    кресты худшая из травм ======= Вставлю пять копеек - имхо самая худшая это ахилл. Дольше восстановление и выше склонность к рецидиву. Но случается реже, в хоккее во всяком случае.

    30.09.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    выиграет Эдмонтон,конкурентов у него теперь нет. ==== Да не в этом году. Не должен. Ты пойми, 3 финала подряд выходили только Тампа и Флорида. Но Тампа в ковидные годы, в пузырях, когда перелетов не было, укороченные сезоны - и это им потом в вину ставили, что не так уставали. А Флорида вышла в 3й финал только благодаря гениальной работе генменеджера - взяли в дедлайн Сета Джонса и Маршана, без такого мега-усиления не было бы 3 финала подряд. ВАЖНО! Флорида использовала лазейку в ЛТИРе, превысив потолок зп в плове - сейчас это читерство запрещено и Эдмонтону не поможет. Ну не выйдет Эдмонтон, это очень сложно и сил у них не должно быть. У них нет вратаря. Нет глубины (ушел Кейн, Браун и кто-то там еще). У них усталость и старые травматичные игроки (Экхольм 35 лет, Хайману 34 будет, РНХ 33 будет). Недаром Хайман перед финалом сломался - он кучу силовых делает, уже в возрасте и 2й финал подряд. И Экхольм тоже недаром сломался, старый уже. Будут ломаться снова, как Барков и Ткачак

    30.09.2025

  • N.A.F.1974

    Да ,согласен. 14-15 максимум .Чутка переплатили.

    30.09.2025

  • PvsZ

    Аналитика крутая, лайк. Ну а применительно к Миннесоте что? Вторую готовую суперзвезду в пару к Кирюхе в глубинку заманить будет непросто. Значит, нужна глубина. На мой взгляд, её пока недостаточно. И ещё, в команде довольно много возрастных дяденек. Поэтому на результат прямо сейчас я бы не рассчитывал. Только на перспективу, через 2-3 года, но... тогда самому Капризову уже будет 30!

    30.09.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    Ну у Куча с Васей агент садовник)

    30.09.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    Ну можно плюсиком указать, но он не суперзвезда (исходя из моих критериев) - личных наград, 100-очковых и 50-голевых сезонов не было. Иначе там таких много получится в каждой команде, в той же Флориде и Беннет, и Райнхарт, и Маршан. Хотя Райнхарт формально под мой статус суперзвезды подходит (был сезон 57 голов), но это из серии недосуперзвезд все-таки)

    30.09.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    ну в этом году вряд ли, 3й финал подряд

    30.09.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    В финал могут заскочить. Не забывай, что в этом году минус Флорида. А у Каролины плюс Эллерс с очком за игру и подходящий им по стилю, как влитой. Плюс Никишин и Миллер, минус привозчик Орлов и неплохой Бернс. Т.е. Каролина сильно в плюсе. Под потолком есть 10 лямов. Надо ва-банк идти, закупаться на всё. Это их последний год. Со след. сезона вступают в силы контракты Станковена и Блейка (на 11 лямов) - и все деньги под потолком закончатся)) Плюс Никишина подписывать (не на что пока).

    30.09.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    ты че минусы ставишь, куколд колорадский

    30.09.2025

  • PvsZ

    Зато без вариантов он на этой деревне первый парень) Вот прям с отрывом :grin:

    30.09.2025

  • Ceown

    Меньше думаешь и знаешь-лучше спишь,Артём.На ваш "осадочек" ,самому Кириллу и миллионам болелЬщиков плевать с высокой колокольни. Лучше сосредоточится на собственных делах:уделять больше времени семье, профессиональному росту, найти себе интересное хобби и т.д. Больше пользы будет:))

    30.09.2025

  • PvsZ

    Думаешь, Драйз вот прямо сейчас ощутил себя нищим?))

    30.09.2025

  • PvsZ

    Вряд ли сильно более. В Эдмонтоне есть ещё тяжеленный контракт немца, и очень тяжёлые соглашения Нёрса и Бушара, Миннесота хотя бы этим не отягощена. Если дать Конору 20, то только перечисленные плюс Хайман будут получать почти 60. Пятеро - почти 60! А ещё как минимум РНХ и Фредерик на контрактах не на три копейки. А ещё у обоих вратарей контракты истекают. И у Экхольма. Так остатки ростера придётся АХЛовцами добивать... Думаю, в районе 18 на те же 8 лет дадут. Чтобы формально было больше Кирюхи и ощутимо больше немца.

    30.09.2025

  • Ceown

    Иными словами, вы работаете за бесплатно и не мечтаете получать миллион?:)))

    30.09.2025

  • Юрий

    В этом сезоне потолок 95,5 млн, в сезоне 26-27 будет 104, рост 8,5 млн. У Каро сейчас под потолком 9 млн, вот и получается, что здесь и сейчас 17 млн могла предложить только Каролина. Я вообще держал как ориентир контракт Драза-14 млн, тем более контракты ровестников Марнера и Рантанена в 12 млн..... Но после отказа 17 млн, мелькнула мысль про сроки, а оно вон что.... Напомнило историю контракта Шестеркина. За игрока рад, за Соту, как бы сказать правильно, тревожно.... В выкуп аля Паризе, Сутер со временем не верю, но по мне Сота 2-3 млн переплатила.

    30.09.2025

  • N.A.F.1974

    9,5 в безналоговом(и не только) штате это большие деньги.За плечами один 100 очковый сезон.Не говорю уже о 60% подписных и прочих торговых ограничениях.Скидка у Бержерона была в последний сезон.Здесь говорить не приходится.О большой по крайней мере.

    30.09.2025

  • N.A.F.1974

    Не очень понял.У Капризова год по действующему соглашению на 9 млн.Прямо сейчас да у Каролины хватает.Но почему 8,5? А после этого (грядущего) сезона у контендеров другие расклады будут.Конечно прикинуть можно.. Но так или иначе я не думаю,что кто либо вообще и тем более главные претенденты предложили бы такой контракт.У Капризова все козыри были.И NMC в том числе. Немножко не круто не согласится на 128,но принять 136.Но это мелочи.А так (как впрочем и всегда) за олимпийского чемпиона и воспитанника КХЛ рад.

    30.09.2025

  • Женек10

    и все равно Куч смело мог подписаться за большие деньги, но подвинулся для команды и, в том числе и поэтому, были деньги на крутое 3 звено

    30.09.2025

  • undefined undefined

    Здесь читаю спортивные новости на русском языке. А генеральный менеджер Миннесоты по сравнению со мной обычный нищеброд, простой наемный рабочий (бывший шайбомёт) с хорошей зарплатой. Поэтому его место меня не интересует.

    30.09.2025

  • N.A.F.1974

    У Кучерова(в 18-м) никаких инд.призов не было. У Василевского(в 19-м) Везина. Из командных-выиграли регулярку(18-19).

    30.09.2025

  • объективный Артём =)

    Ну ты не забывай шо Кирюха там один, а эти в Тампе вдвоем+ всякие Вити, Стамескины(ну были) и прочие пойнты

    30.09.2025

  • Жорж Вартанов

    всего лям?) лям долларов это очень много даже для жизни в СШа

    30.09.2025

  • объективный Артём =)

    Я думаю мог бы и 18 выбить. Че не выбил, пожалел?

    30.09.2025

  • объективный Артём =)

    Тут согласен, ближайшие 5-6 так точно не светит

    30.09.2025

  • inspire

    20,8 максимум - вот это точно, что можно сказать

    30.09.2025

  • Жорж Вартанов

    если ты можешь выбить 17 зачем соглашаться на 16??? деньги американских налогоплательщиков жалеть???

    30.09.2025

  • hant64

    Но на спортивном веку Капризова Сота с баааальшущей долей вероятности - мимо КС.

    30.09.2025

  • Жорж Вартанов

    к чему бы это не привело, прямо здесь и сейчас Макдевид сильнее Капризова и медийнее, возраст одинаковый, значит будет минимум 20

    30.09.2025

  • объективный Артём =)

    Вооот, я знал как ты ответишь, потому и задал такой вопрос, собственно сам вс? понимаешь)

    30.09.2025

  • Андрей Андрей

    А я говорю:эдмонтон.

    30.09.2025

  • объективный Артём =)

    можно хотеть и сто лямов. Толку то? Да, Кирюха первая настоящая самая-самая топ звезда в истории франшизы, его там не тошо на руках носят, но и во все места целуют. Но он при всем уважении не игрок поколения, к тому же не хоккейная машина ( уже из-за травм норм пропустил, дальше наврядли принципиально лучше будет). Лям - это около 550к чистыми(не уверен). Стоили ли они того шобы попу морщить? Вот у меня русского человека, топящего за наших в НХЛ осадочек остался. А за океаном то как думаешь, будет? нет?

    30.09.2025

  • Андрей Андрей

    сейчас не 90-е,когда звезд было много,сейчас команд много,а звезд мало.

    30.09.2025

  • hant64

    Это лёгкий вопрос - у Соты. Почему? Сота ограничена по времени только самим существованием франшизы (может, 100 лет ещё просуществует), а Медведев - собственной спортивной пенсией, а он таки к ней очень уже близок (даже пять лет вряд ли протянет).

    30.09.2025

  • Андрей Андрей

    значит выиграет Эдмонтон,конкурентов у него теперь нет.

    30.09.2025

  • Андрей Андрей

    у Вашингтона ты не указал Кузю,он стал опорой для Сани и Бекса.

    30.09.2025

  • Юрий

    Я ничего не думаю. Я знаю, что по правилам ЗП Макдэвида не может превышать 20,8 млн в год. Но думаю, что Макдэвид получит, что-то в районе 17-18, при условии, что решит остаться в ЭО. иначе они не то что глубину не наберут, ролевиков подписать будет проблематично.

    30.09.2025

  • Юрий

    Не то чтобы верю, но состав мощный! Пришли Никишин, Миллер, Элерс, команда в самом соку. Что до Бринд'Амора, все уже сказали давно, из года в год об этом говорим.... бей-беги, потенциал атакующий, который похоронен, пока что схемой главного.

    30.09.2025

  • Андрей Андрей

    20-на тоже не хило или ты думаешь Хант на 30-ку намекает?

    30.09.2025

  • spartsmen

    нормуль. генеральный - молодец. сохранил интерес к своему клубу и надежду на постепенное усиление состава.

    30.09.2025

  • Упёртый русский

    Куч с Васей, наверное, в легком шоке... Хотя дело вкуса... У них КС, Арты, Харты, Везины, Смайты. Но меньше денег. У Кирюхи ОИ и жирный контракт... У всех свой путь!

    30.09.2025

  • Андрей Андрей

    если б агент мог,то и 20 выбил. а ты хочешь что б он за 16 договорился и по лимону ему сам докидывать?

    30.09.2025

  • Андрей Андрей

    Леня Голубков с МММ столько на графиках не зарабатывал.

    30.09.2025

  • объективный Артём =)

    Ох вы вс? верите в Каролайну Роди? Финал конфы затухшего Востока - потолок. Надежда ток как не странно на Никишина, шо приживется и добавит вариативности в атаке, ну это такое...ну и 9 ламов да, хотя... фиг знает. Как-будто было бы неплохо какого-нить Будро в эту отлаженную машину для регулярок заиметь, но это анреал каэш..

    30.09.2025

  • объективный Артём =)

    Про звезд: С травмами не повезло(ну эт ладно). Самый большой плюс то шо молодняк стал опытнее и прокачался. Ну а про глубину поговорим после дедлайна

    30.09.2025

  • uAl

    значит, Кирилл не врал совсем изначально

    30.09.2025

  • Юрий

    А я верю во Фло))) Даже без Баркова глубина состава сумашедшая. Напоминает ситуацию с Кучеровым, отдохнет, востановится, правда кресты худшая из травм, но будем смотреть. На Востоке отметил бы как Торонто глубину прокачали. Ну и как обычно Каролина))))) плюс у них 9 млн под потоком. Но соглашусь, Запад смотрится мощно, глубина Далласа и Виннипега, Колорадо, Вегас, ну и Нефть, хотя они как раз в глубине потеряли прилично.

    30.09.2025

  • Saiga-спринтер

    Капризов по современному уровню НХЛ, конечно, хороший игрок. Но далеко не лучший в нынешней заокеанской лиге. Сумма показывает неадекватность хозяев ХК и элемент выкручивания рук шантажом от окружения Кирилла.

    30.09.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    А счастье было так возможно, можно, можно..

    30.09.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    фигню про Даллас написал, вс? норм там с глубиной ========== минус Гранлунд, Марчмент, Дадонов. С глубиной норм, но стало ХУЖЕ, чем год назад. А если раньше не смогли, то почему сейчас смогут, когда хуже стало. У Далласа в платежке 0 или даже минус. При этом им продлевать/повышать контракты Харли, который играл на уровне Хайскенена в плове (с 4 лямов) и Робертсона (с 7,75 лямов, а захочет он не меньше залетного гастролера Рантанена). На все это денег нет. Так что по идее должны будут Робертсона менять по ходу сезона, чтобы потом бесплатно не ушел. А это большая потеря уже. На Нечаса какого-нибудь может выменяют) Еслиб не потеря Баркова ставил бы на Фло ======== Неее, сил бы не хватило. По теории вероятностей 4 финала подряд - такого никому в новую эру не удавалось. Да и в старую немногим. Плюс вместо выходных на матч звезд - Олимпиада через океан с травмами и рубиловом (где 7 из ТОП-9 атаки должны были ехать: Барков, Райнхарт, Беннет, Ткачак, Маршанд, Лунделл, Луостарайнен).

    30.09.2025

  • Садовник

    Выбил бабки - молодцом, у нас на заводе не так, любому спецу замену найдут. А вот по чашке теперь вопрос.

    30.09.2025

  • Юрий

    Ну смотря что называть прилично более.... Более 20,5 отсыпать не смогут. Если быть точнее 20,8 млн.

    30.09.2025

  • Юрий

    Из контендеров с учетом роста потолка с сезона 26-27 на 8,5 млн контракт Кириллу могли предложить только Каролина. Ну и НЙР, с учетом не продления Панарина, но их к контейнерам сейчас отнести сложно, скорее темная лошадка. Во всех остальных командах пришлось бы совершать громкие размены.

    30.09.2025

  • объективный Артём =)

    Или поучавствовать в питерском дерби...

    30.09.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    Так это необходимое условие, но НЕ достаточное) Если это условие не выполнено, то КС точно НЕ будет. А если выполнено - то хз, может, будет, может, нет. Любой КС берется с суперзвездами моложе 30 лет, но это не значит, что если у тебя есть суперзвезды и они моложе 30 лет, то обязательно будет КС. У кого-то будет, но не факт, что у тебя)) P.S. С другой стороны, еще не вечер. Надо подождать, пока 30ник исполнится. Может, в этом году возьмут. Пока возможности не исчерпаны. P.P.S. Марнер в этом году 102 очка сделал, так что да, можно считать суперзвездой. Нюландера тоже, авансом, по игре в плове в том числе. Как и Ахо и Айкела, Хьюза, у которых тоже 100 очков нет сезонов, но по игре и статусу суперзвезды

    30.09.2025

  • объективный Артём =)

    Еслиб не потеря Баркова ставил бы на Фло, заход на трип в современных реалиях сродни чуду,потому кмк мотивация зашкаливала бы, еще и Зито - нарцисс будет "подогревать" парней.Теперь думаю шо на 90% вероятности чашку Запад заберет. Только кто? Тут глаза разбегаются. псы: фигню про Даллас написал, вс? норм там с глубиной

    30.09.2025

  • Adiоs Amigos R

    Немецкий скорее. Драйз со своими 14 в год...

    30.09.2025

  • Adiоs Amigos R

    Выбрал деньги. А ведь мог бы бороться за Кубок. В составе Салавата Юлаева...

    30.09.2025

  • Тебе на воротник

    чо ж тогда у Лифонов не выходит каменная чаша? 3 суперзвезды - Усатый, Марнер (2 сезона - 97 и 99 очей, чо уж придираться, почти сотка) и Нюла (опять же, если не придираться - 98 очей было), всем меньше 30 но чота не срастается

    30.09.2025

  • inspire

    а ты че тогда тут сидишь, а не на месте Герина?

    30.09.2025

  • undefined undefined

    Капризов молодец, постриг америкосов знатно на деньги. А в Миннесоте управленцы ЛОХИ, переплатили. Этот игрок столько не стоит.

    30.09.2025

  • inspire

    в НХЛ зарплаты очень неохотно растут ============================================== ну да, ну да ... 88-95-104-113 это рост потолка с прошлого сезона ... по темпам (!) роста (в % соотношении), НХЛ впереди планеты всей

    30.09.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    Миннесота ничем не рискует. Потому что за 25 лет существования клуба, это первый и единственный раз, когда в их клубе оказалась суперзвезда. Выбора у них не было. Либо давать столько, сколько хочет игрок, либо еще 25 лет сидеть на серых мышей любоваться

    30.09.2025

  • Xenosag

    в НХЛ зарплаты очень неохотно растут, поэтому Миннесота сильно рискует, это не Овечкин и даже не Кучеров, что там будет к 37 годам загадка. Может второй Кузнецов получиться.

    30.09.2025

  • объективный Артём =)

    За потраченное время как минимум лайк заслужил)

    30.09.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    Шансы на кубок Миннесоты. Шансов нет. Точка. КС выигрывают команды с 2 суперзвездами в атаке. Ну там Капризов + Робертсон, Капризов + Ахо, Капризов + Рантанен и тп. Либо 1 суперзвездой и очень глубоким составом аля Сент-Луис'19, Вегас, Флорида, Каролина (чего у миньки нет). И эти суперзвезды должны быть МОЛОЖЕ 30 лет. Капризову в апреле 29, так что лично у него последний год шансы есть. Но глубокого состава или второй суперзвезды в клубе нет - так что у клуба шансов нет))

    30.09.2025

  • Адекватный спартач

    СуперПуперМегаДолларБиллКирилл

    30.09.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    Чушь, читай мои посты ниже. Все разложил) Даже теоретических шансов на кубок согласно стате нет. Ну только если в этом году и если возьмут еще одну молодую суперзвезду в атаке)

    30.09.2025

  • inspire

    сколько бы мак не просил, у них уже пушной зверек вырисовывается ... по 10-ке у Бушара и Нерса, 14 у Драза, 18-20 у Мака, итого более 50% в сезоне 26-27 и чуть меньше 50% в следующем ...

    30.09.2025

  • TORO

    У сб. России больше шансов выиграть КМ по футболу, чем первые 2 варианта)

    30.09.2025

  • Евгеша Батиков за КПРФ

    Эдмонтон рвет волосы на жопе)))

    30.09.2025

  • Алексей Х

    Положа руку куда надо, скажи сам себе, в какой из клубов нужно было перейти с гарантией КС?) Я таких не вижу здесь и сейчас. Ну разве что Альберта))

    30.09.2025

  • объективный Артём =)

    Рассматривается, а почему например не за 16,а именно за 17 это нужно делать?

    30.09.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    Если по контендерам на этот год - то всё те же на манеже Флорида, Тампа, Торонто, Каролина и Колорадо, Вегас, Даллас, Дно. Флорида - фсё, пошли травмы на весь сезон. Тампа - давно уже фсё. Каролина - тренер-дебил. Торонто - ну хз, сейчас Марнера потеряли, так что в финал выйти могут, а дальше вряд ли. Дно - 3 финала подряд не верю и глубину потеряли (Кейн, Браун и тд). Даллас - минус глубина (Гранлунд, Марчмент, Дадонов), минус тренер, минус Робертсон по ходу сезона видимо (денег на него и Харли на след. год нет). Не верю в них. Остается Колорадо или Вегас, обе команды усилились за последний год, так что кто-то из них в финале и они выиграют КС. По статистике вроде Вегас должен, но как бы эти твари жуковские опять не пролезли

    30.09.2025

  • Алексей Х

    Порадуемся за Кирилла! Перспективы? У Ови в начале пути тоже были не ахти, так что все возможно, тут уже от менеджмента клуба будет зависеть. .. Так Коннор М. теперь 18 минимум попросит))

    30.09.2025

  • inspire

    грубо говоря, да

    30.09.2025

  • объективный Артём =)

    у кого больше шансов у Соты на кубок когда-нибудь или у Медведева взять еще хотяб 1тбш?)

    30.09.2025

  • TORO

    Чудеса и сказки иногда случаются - спросите у футбольного "Лестера")

    30.09.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    Статистика не обманывает! Вегас (Айкелу и Марнеру по 28, 29 перед плей-офф) - последний год, вот тебе раз. Даллас (Рантанен, Робертсон) - тоже последний год, вот тебе два. Каролина (Ахо и очень глубокий состав - по формальным критериям не суперзвезда, но играет в команде дебила-тренера, в другом клубе бы 100 очков набрал, так что считаем суперзвездой) - еще 2 года шанс. В Даллас не верю, ибо у них денег нет на ХАрли и Робертсона на след. год, так что будут по ходу сезона кого-то менять, вроде даже Робертсона... Так что по идее Вегас должен взять. Или Каролина. Ну и если взять оговорочку, что в 30 лет тоже можно, если очень крут. То и Торонто, Дно, Колорадо последний год могут. Вообще, думаю, будет кто-то с Запада (т.к. Флорида всё, а остальные слабы) - Колорадо или Вегас (Даллас нет читай выше, Дно 3 года подряд в финале тоже нет, не верю и ослабло по глубине)

    30.09.2025

  • Морская свинка_1979

    Ну не нужен человеку кубок Стенли. Ничего тут страшного.

    30.09.2025

  • dmitrykhazin

    А вариант, что человек хочет выиграть с командой, которая его выбрала на драфте, в которой он стал звездой, которая стала для не родной, не рассматривается?

    30.09.2025

  • hant64

    Ты уж все клубы перечислил, но кто-то же должен чашку затащить)).

    30.09.2025

  • SpartakSirius

    Молодец , Кирилл !

    30.09.2025

  • rustov

    Молодец! Пока силен и востребован, зарабатывай. Век спортсмена, увы, короток

    30.09.2025

  • hant64

    Ему недолго осталось недоумевать - отсыпят на прилично поболе, чем Кирюхе.

    30.09.2025

  • hant64

    Сота и КС - две параллельные, которые, как известно, никогда не пересекаются.

    30.09.2025

  • hant64

    Ну вот, 128 не устраивало, подкинули всего-то лям в год, и уже устроило. Торгаши, и его агент, и он сам, похоже, за каждый доллар сражались:grin:

    30.09.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    :eight: Как и у Рантанена, Робертсона в Далласе. :nine: Нюландеру 30 лет в мае, так что Торонтовка - фсёё??

    30.09.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    Итого получаем, ребзя. За исключением легенд (Овечкин-32 + Бэкстрем-30 в вашиках и Малкина-30 в Питтсбурге) - не было ни одного клуба с суперзвездами в атаке, кто бы взял КС позже 29 лет. В Ы В О Д Ы: :one: Флорида (с Барковым в 30 лет) - всё, кубка уже не будет, тем более мы видим, какие травмы пошли. :two:Тампа (с Кучеровым в 32) - давно всё. :three: Колорадлы с Маккиноном в 30 лет - всё, ваш шанс упущен в прошлом году. :four: Аналогично Эдмонтон с Драйзатлем в 30 лет) :five: 34-летний Панарин (суперзвезда, был сезон 100 очков) с Миллером (тоже был сезон 100 очков), которому перед пловом 33 года - без шансов для НЙР :six: Капризов (29 лет перед пловом) - последний год шанс, но это Миннесота, так что без шансов)) :seven: У Айкела и Марнера тоже последний год.

    30.09.2025

  • UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).

    какой налог там на сверхдоходы? 50%?

    30.09.2025

  • 23 быка

    Красавчик ! Все сделал правильно и вовремя ! И в КХЛ поиграл и на ЧМ и на олимпиаде ! Теперь можно и бабки заработать !

    30.09.2025

  • fell62

    свою деревню:grinning:

    30.09.2025

  • Sage

    Да блин…, а было бы красиво в Рейнджерс… или в другой топ/клуб, тем более после того как они в него не особо верили и «морозили» с отъездом в НХЛ.

    30.09.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    :one:Итак, Чикаго - 3 КС (последний Кейн 26 лет, Тейвз 27 лет) Питтсбург - 3 КС (последний Малкин 30 лет, Кросби 29 лет) :two: Флорида - 2 КС (последний Барков 29, Ткачук 27), Ткачука считаем суперзвездой и по игре и 2 сезона 100 очков было. Тампа - 2 КС (Кучеров - 27, Пойнт 25 (был 50-голевой сезон), хотя Пойнт суперзвезда с минусом) ЛА - 2 КС (Копитар 26 + защ Даути 24) (тут кроме Копитара с 2 Селке звезд не было, поэтому взял звездного заща) :three: Однокубковые команды: Колорадо (Маккинон 26, Макар 23, Рантанен 25) Бостон (Бержерон 25, Маршанд (был 100-очковый сезон) 23) Вашингтон (Овечкин 32, Бэкстрем (был 100-очковый сезон) 30) Сент-Луис (ОРайли 28 и очень глубокий состав) Вегас (Айкел 26 и очень глубокий состав) Детройт (Дацюк 29 и Зеттерберг 27)

    30.09.2025

  • True Timati

    Где-то в холодной Альберте недоумевает один канадский паренек

    30.09.2025

  • True Timati

    Ваш ход, нефтяники! )))

    30.09.2025

  • Smash.

    Кому чашку, кому доллар. Приоритет.

    30.09.2025

  • inspire

    попросить то можно, но тогда получим новую, еще более крутую, версию листьев - полпотолка на четверых ... ни к чему хорошему это не приведет

    30.09.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    Ну что, школоло, Папка (он же Бог статистики и математики) немного поработал над статистикой. В эпоху потолка зарплат КС выигрывают команды с 2 суперзвездами в атаке (либо с 1 суперзвездой и глубоким составом) в возрасте :bangbang:?МОЛОЖЕ 30 ЛЕТ:bangbang:? За 30 лет и старше - давайдосвидания (но есть пара исключений, см ниже). Что такое суперзвезда? Круче просто звезды а-ля Тарасенко или Свечников, но может недотягивать до игрока поколения (ибо их считанное число). По ощущениям более-менее понятно, но чтобы математически формализовать этот критерий, суперзвездой в атаке считаю - чувака с личными трофеями в регулярке (Арт, Ришар, Харт, Линдсей, Селке) или хотя бы одним 100-очковым или 50-голевым сезоном. По личным трофеям все работает почти бронебойно (кроме Селке, где Кутюрье или ОРайли полноценными суперзвездами считать нельзя, но суперзвездами с минусом можно), ну и Бенн с Арт Россом за 86 очков, такое себе. По сезонам с 100 очков или 50 голов - тоже есть всякие Чичу, но в целом норм

    30.09.2025

  • baruv

    Кирилл выбрал свой клуб. Успеха!

    30.09.2025

  • fell62

    нда ,а бьiл шанс вьiграть чашку с другой командой....повелся на лишний доллар :smiley::smiley::smiley:

    30.09.2025

  • Жоржиньо Вартанейра

    ну теперь Мак попросит минимум 20 за сезон

    30.09.2025

  • объективный Артём =)

    Вс? так, только осуждение, пусть и лайтовое - лично у меня присутствует) Погоняло доллар Кирилл обрастает новыми "красками")

    30.09.2025

  • Женек10

    Ну вот, а многие думали , что не хочет в этом болоте до конца карьеры быть. Всё таки выбрал деньги. 0 осуждения, лучше максимально заработать для будущих поколений, в конце концов под конец карьеры с учетом роста потолка можно будет даже с кэпхитом 17 млн в контейнер перейти

    30.09.2025

  • inspire

    с учетом роста потолка в ближайшие годы, не сказать, что зашкаливающий ценник, лям от стартового всего прибавил ... удачи Кириллу!!!

    30.09.2025

  • объективный Артём =)

    Ну будем посмотреть привед?т ли жадный русский Соту к Кубку)

    30.09.2025

