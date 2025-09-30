Капризов подписал контракт с «Миннесотой» на рекордную сумму в истории НХЛ
Российский нападающий Кирилл Капризов подписал новый контракт с «Миннесотой», сообщает пресс-служба клуба.
28-летний форвард подписал 8-летнее соглашение с «Уайлд» на 136 миллионов долларов со среднегодовой зарплатой 17 миллионов — обе суммы крупнейшие в истории НХЛ.
Соглашение вступит в силу с сезона-2026/27 и будет действовать до окончания сезона-2033/34.
«Миннесота» выбрала россиянина в пятом раунде драфта 2015 года под общим 135-м номером.
Капризов выступает за «Уайлд» с 2020 года. В сезоне-2020/21 он стал первым в истории команды обладателем «Колдер Трофи» — награды лучшему новичку НХЛ.
За пять сезонов в НХЛ на счету Капризова 386 (185+201) очков в 319 играх. В 25 играх Кубка Стэнли он набрал 21 (15+6) очко.
В сезоне-2024/25 Капризов в 41 матче регулярного чемпионата набрал 56 (25+31) очков, в плей-офф в 6 матчах — 9 (5+4) очков.
Капризов — рекордсмен «Миннесоты» по очкам (108 в сезоне-2021/22) и голам (47 в сезоне-2021/22) за один сезон. Он единственный игрок в истории команды, который забивал 40 голов в нескольких сезонах (2021/22, 2022/23, 2023/24).
До «Уайлд» Капризов выступал в КХЛ за новокузнецкий «Металлург», «Салават Юлаев» и ЦСКА, с которым стал обладателем Кубка Гагарина-2019.
Капризов в составе сборной России стал олимпийским чемпионом Игр 2018 года, забросив победную шайбу в овертайме финала против Германии (4:3).
|8.10
|00:00
|
Флорида – Чикаго
|- : -
|8.10
|03:00
|
Рейнджерс – Питтсбург
|- : -
|8.10
|05:30
|
Лос-Анджелес – Колорадо
|- : -