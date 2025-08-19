Классон — о Кучерове: «То, как он может играть в пас и находить место на площадке, это феноменально»

Защитник московского «Динамо» Фредрик Классон прокомментировал игру нападающего «Тампы» Никиты Кучерова.

«То, как он (Кучеров — прим.) может играть в пас и находить место на площадке, это феноменально. Я не думаю, что есть игрок, который делает это лучше него. Это впечатляет, было классно играть с ним. Я помню несколько его секретов», — цитирует 32-летнего шведа ТАСС.

Классон был в системе «Тампы» в 2020-2022 годах, 32-летний Кучеров играет за этот клуб НХЛ с 2013 года.

В сезоне-2024/25 российский нападающий в регулярном чемпионате набрал 121 (37+84) очко, в плей-офф у него 4 (0+4) очка в 5 матчах.