Классон — об Овечкине: «Его бросок — это причина, почему он является рекордсменом по голам в НХЛ»

Защитник «Динамо» Фредрик Классон оценил бросок российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Его бросок — это причина, почему он является рекордсменом по голам в НХЛ. Выдающийся игрок», — цитирует 32-летнего шведа ТАСС. В НХЛ он играл за «Оттаву», «Рейнджерс», «Нью-Джерси», «Сан-Хосе» и «Тампу».

6 апреля 2025 года Овечкин забил гол в гостевом матче против «Айлендерс» (1:4) и тем самым побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ (894). Сейчас на счету 39-летнего форварда 897 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах.

Ранее московское «Динамо» объявило, что 22 августа проведет церемонию чествования Овечкина.