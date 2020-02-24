НХЛ на официальном сайте опубликовала список лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Третьей звездой недели признан нападающий «Калгари» Эндрю Манджапане, набравший 6 (5+1) очков в трех встречах.

Второй звездой стал форвард «Рейнджерс» Мика Зибанежад, в трех матчах набравший 8 (3+5) очков.

Первый звездой признан вратарь «Колорадо» Павел Францоуз, одержавший три победы в четырех встречах, отразив 94,1 процентов бросков.