Форварда «Оттавы» Сабурина выписали из больницы. Но выглядит он пугающе

Нападающий «Оттавы» Скотт Сабурин выписан из больницы. Туда попал после столкновения с форвардом «Бостона» Дэвидом Бэкесом, сообщает The Score.

Позже Сабурин выложил в инстаграм свое фото после инцидента.

Scott Sabourin update via his Instagram page: pic.twitter.com/qdRb6deLap — Ian Mendes (@ian_mendes) November 3, 2019

В середине первого периода Сабурин потерял сознание после того, как игроки столкнулись головами. Он оставался на льду больше 11 минут, после чего его увезли с площадки на носилках.

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