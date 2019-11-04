Форварда «Оттавы» Сабурина выписали из больницы. Но выглядит он пугающе
17:26
Нападающий «Оттавы» Скотт Сабурин выписан из больницы. Туда попал после столкновения с форвардом «Бостона» Дэвидом Бэкесом, сообщает The Score.
Позже Сабурин выложил в инстаграм свое фото после инцидента.
Scott Sabourin update via his Instagram page: pic.twitter.com/qdRb6deLap— Ian Mendes (@ian_mendes) November 3, 2019
В середине первого периода Сабурин потерял сознание после того, как игроки столкнулись головами. Он оставался на льду больше 11 минут, после чего его увезли с площадки на носилках.
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