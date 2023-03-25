Форварда «Коламбуса» Джонсона признали первой звездой дня в НХЛ за лакросс-гол в ворота Сорокина

Нападающий «Коламбуса» Кент Джонсон признан первой звездой дня в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата против «Айлендерс» (5:4 ОТ) форвард стал автором лакросс-гола в ворота российского голкипера «островитян» Ильи Сорокина.

Второй звездой дня стал форвард «Баффало» Алекс Так, который сделал дубль в игре с «Нью-Джерси» (5:4).

Третья звезда дня — защитник «Колорадо» Кэйл Макар, на счету которого гол и две результативные передачи в матче против «Аризоны» (3:1).