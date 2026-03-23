Форварда «Флориды» Грира дисквалифицировали за толчок на борт Зари из «Калгари»

Нападающий «Флориды» Эй Джей Грир дисквалифицирован на три матча без сохранения заработной платы за толчок на борт форварда «Калгари» Коннора Зари, сообщила пресс-служба НХЛ.

Инцидент произошёл на 11-й минуте 11-й секунде третьего периода матча, который прошел 21 марта и завершился со счетом 4:1 в пользу «Калгари». 29-летний канадец Грир был наказан большим штрафом за грубость и удален до конца игры.

Согласно условиям коллективного договора и исходя из среднегодовой зарплаты игрока, Грир потеряет 13281,24 доллара США. Эти средства будут направлены в специальный фонд помощи игрокам.

В сезоне-2025/26 Грир в 68 матчах набрал 24 (13+11) очка.

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