Форварда «Эдмонтона» Кейна доставили в больницу. Канадец получил страшную травму в матче с «Тампой»

Нападающего «Эдмонтона» Эвандера Кейна доставили в больницу, сообщает TNT.

31-летний канадец получил страшную травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» (2:3). Форвард «Лайтнинг» Патрик Марун зацепил руку Кейна коньком, в результате чего у игрока возник глубокий порез.

В данный момент Кейн находится под наблюдением врачей, ему оказывают необходимую помощь.

В сезоне-2022/23 Кейн набрал 13 (5+8) очков в 13 матчах за «Эдмонтон».