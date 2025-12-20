Форвард «Юты» Даниил Бут о первой шайбе в НХЛ: «Приятно, но самое главное — победа, а мы проиграли»

Нападающий «Юты» Даниил Бут прокомментировал первую шайбу в НХЛ. «Маммот» уступили «Нью-Джерси» со счетом 1:2 в регулярном чемпионате лиги. У 20-летнего россиянина в этом сезоне 3 (1+2) очка в 10 играх.

«Не буду врать, было очень приятно забросить первую шайбу, но самое главное — это побеждать, а сегодня мы проиграли. Сегодня мы хорошо играли, но, может, нужно больше шансов у ворот. Ощущаю ли я прогресс в своей игре? Я чувствую, что с каждым днем я получаю все больше опыта, команда очень сильно помогает мне», — цитирует Бута пресс-служба «Юты».

«Юта» идет на 9-й строчке в Западной конференции — 37 очков в 37 играх.