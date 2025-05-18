Форвард «Виннипега» Шайфли сыграл и забил в матче с «Далласом», несмотря на смерть отца перед игрой

Нападающий «Виннипега» Марк Шайфли принял участие в шестом матче серии против «Далласа» (1:2 ОТ) во втором раунде плей-офф НХЛ, несмотря на смерть отца.

О кончине Брэда Шайфли стало известно в день игры. 32-летний хоккеист решил выйти на лед и забросил единственную шайбу своей команды. После матча Шайфли поддержали игроки обеих команд.

«Виннипег» уступил «Далласу» в серии (2-4) и вылетел из Кубка Стэнли. «Старз» сыграют с «Эдмонтоном» в полуфинале плей-офф.