Форвард «Виннипега» Шайфли стал первой звездой недели в НХЛ

Нападающий «Виннипега» Марк Шайфли признан лучшим игроком недели в НХЛ. Форвард забросил 4 шайбы и отдал 2 результативные передачи в двух матчах.

Второй звездой недели стал защитник «Баффало» Расмус Далин — автор семи голевых передач в трех матчах.

Третьей звездой недели признан защитник «Коламбуса» Зак Веренски, на счету которого семь результативных пасов в трех играх.